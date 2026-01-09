יום שישי, 09.01.2026 שעה 22:15
ליגה צרפתית 25-26
4013-3117לאנס1
3915-3717פאריס סן-ז'רמן2
3217-3617מארסיי3
3222-3317ליל4
3017-2517ליון5
3024-2917ראן6
2421-2617שטרסבורג7
2322-2417טולוז8
2330-2717מונאקו9
2220-1817אנז'ה10
2227-2317ברסט11
1929-2017לוריין12
1823-1517לה האבר13
1830-2017ניס14
1631-2217פ.צ. פאריס15
1428-1617נאנט16
1227-1417אוקזר17
1238-1817מץ18

"דמבלה סירב להאריך חוזה, דורש ששכרו יוכפל"

בלגן בפ.ס.ז'. במועדון רוצים שהצרפתי יישאר והציעו לו 30 מיליון אירו לעונה, סכום שעל פי הדיווחים העליב אותו לנוכח כל הפרסים האישיים שבהם זכה

|
אוסמן דמבלה (IMAGO)
אוסמן דמבלה (IMAGO)

פאריס סן ז'רמן פועלת להארכת חוזהו של אוסמן דמבלה, שחוזהו הנוכחי תקף עד 2028. המועדון מהבירה מעוניין להשאיר את זוכה כדור הזהב בשורותיו, אך ההצעה הראשונה נדחתה על ידי הצרפתי, שדורש שכר גבוה יותר.

כדור הזהב, פרס The Best, שחקן השנה בליגת האלופות… אוסמן דמבלה גרף את התארים האישיים היוקרתיים ביותר בתום עונת 2024/25, הטובה ביותר בקריירה שלו, שבסיומה פאריס סן ז'רמן זכתה לראשונה בליגת האלופות. כשחקן מפתח בהצלחת הקבוצה, הצרפתי נמצא בעמדה אידאלית לנהל משא ומתן על הארכת חוזה.

המהלך מגיע על רקע החלטת המועדון לצאת למסע חיזוק משמעותי, הכולל הארכת חוזים של כמה שיותר שחקנים, בדומה למקרה של וויליאן פאצ'ו. במקביל, בפאריס שואפים לשמור על מבנה שכר סביר, עם רכיב משתנה משמעותי. גישה זו לא שכנעה בקיץ האחרון את ג'אנלואיג'י דונארומה, שבסופו של דבר עבר למנצ'סטר סיטי לאחר שהמושא ומתן עם פ.ס.ז' עלה על שרטון. במקרה של דמבלה, הנהלת המועדון כבר העבירה הצעה ראשונית.

אוסמן דמבלה (IMAGO)

על פי הדיווחים, ההצעה הזו רחוקה מלספק את השחקן. לפי ‘RMC’, זוכה כדור הזהב קיבל הצעה להארכת חוזה בכ-30 מיליון אירו לעונה. עם זאת, במחנה של דמבלה דורשים כמעט כפול מכך. לפיכך, הסכם בין הצדדים רחוק מלהיות מושג, במיוחד לאור העובדה שחוזהו הנוכחי מסתיים רק ב-2028. בצרפת טענו: “דמבלה מרגיש שההצעה הזו נמוכה מדי ולא מכובדת אחרי כל התארים האישיים בהם זכה”.

כבר באוקטובר האחרון, לאחר שחזר לכר הדשא, התייחס דמבלה בקצרה לעתידו: "אני מרגיש טוב, לאט לאט חוזר לכושר. כל עוד יש לי רעב, אהיה בפאריס סן ז'רמן. שמחתי לחגוג את המשחק ה-100 שלי במועדון עם שער. אני מקווה להמשיך באותו קו".

המומנטום שלו נקטע במהלך נובמבר, ובפאריס סן ז'רמן נוקטים משנה זהירות כדי למנוע פציעה חוזרת של זוכה כדור הזהב. את 2026 הוא פתח בהרכב מול פאריס FC בסוף השבוע האחרון, ולאחר מכן פתח גם מול מארסיי בסופר קאפ, שם כבש את שער היתרון בהקפצה מתוחכמת. כעת הוא מקווה למחצית שנייה של העונה מוצלחת לא פחות מהקודמת, בכל היבט, אך נותר לראות אם הכושר האישי שלו ימשיך להיות תואם לזה של פאריס סן ז'רמן.

