יום שישי, 09.01.2026 שעה 22:15
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
70%1643-175820הפועל ת"א1
67%1763-192521מונאקו2
67%1797-189621ולנסיה3
65%1701-175320ברצלונה4
65%1596-164020פנרבחצ'ה5
62%1784-183721פנאתינייקוס6
62%1764-182021ריאל מדריד7
58%1608-167119אולימפיאקוס8
57%1708-183421ז'לגיריס9
52%1771-178721הכוכב האדום10
50%1691-169320אולימפיה מילאנו11
48%1743-173321וירטוס בולוניה12
48%1850-180721דובאי13
38%1931-186621מכבי ת"א14
35%1682-158620באיירן מינכן15
35%1843-180420פאריס16
30%1712-160920אנדולו אפס17
30%1844-175920באסקוניה18
30%1743-157520ליון וילרבאן19
30%1791-161220פרטיזן בלגרד20

חגגה עליה: ז'לגיריס הביסה את הכוכב האדום

לאחר שהפסידה בתחילת השבוע הכפול לבולוניה, הקבוצה הליטאית פירקה 67:99 את זו הסרבית בתצוגה מחשמלת. פרנסיסקו כיכב עם 15 נק', מונקה בלט מנגד

|
שחקני ז'לגיריס (IMAGO)
שחקני ז'לגיריס (IMAGO)

המחזור ה-21 של היורוליג המשיך הערב (שישי) וסימן את המשכו של השבוע הכפול של המפעל הבכיר ביבשת. במשחק הראשון שנערך, ז’לגיריס פירקה את הכוכב האדום בלגרד 67:99 בביתה בתצוגה נהדרת.

המארחת הגיעה לאחר שהפסידה במשחקה הראשון השבוע, אך כבר מהפתיחה היה ניתן להבין לאן הרוח נושבת לאחר שהרבע הראשון הסתיים ביתרון 14 לליטאים, ובירידה לחדרי ההלבשה הפער צמח ל-19. הסרבים הצליחו לנצח את הרבע השלישי, אך הרבע המכריע הסתיים ב-15:31 למנצחת שהביסה את יריבתה. אז'ולאס טובליס הוליך את קלעי המנצחת עם 17 נקודות ו-5 ריבאונדים, כאשר סילבן פרנסיסקו רשם 15 משלו בתוספת 6 ריב’ ו-6 אסיסטים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */