"מביש. שייתנו לסולומון לעשות את העבודה שלו"

הגעתו של מנור סולומון לפיורנטינה הציתה דיון סוער בקרב אוהדי הוויולה. השחקן החדש, שבתחילה התקבל במחלוקת על ידי קבוצות של אוהדים בשל התבטאויותיו הפרו ישראליות, הצליח להשיב לעצמו, לפחות חלקית, את אהדת הקהל בזכות מה שהציג על הדשא.

במשחק מול קרמונזה סיפק הקיצוני הישראלי הופעה משכנעת, כאשר היה שותף מרכזי במהלך שהוביל לשער של מויזה קין, שער שהעניק לקבוצתו של פאולו ואנולי את הניצחון. זו הייתה הופעה שהסיטה, ולו זמנית, את הזרקור מעניינים שאינם קשורים לכדורגל אל הנעשה במגרש.

עם זאת, הסערה סביב עמדותיו הפוליטיות של סולומון, ובפרט דברי השבח שלו לפעולות צה"ל, לא נשכחה. גם העיתונאי האיטלקי ג’וזפה קרוצ’יאני התייחס לנושא בחריפות, כשהוא מותח ביקורת על התנהלות חלק מאוהדי פיורנטינה במהלך הפרק האחרון של התוכנית "קווארטה רפובליקה". העיתונאי הציג את עמדתו בצורה ישירה וחדה.

“היחס אליו מביש. סולומון כתב דברים בעד הצבא הישראלי, אני אפילו לא זוכר מה הם היו ולא אכפת לי לזכור. יש מי שאומרים שהוא שיבח את פעולת הצבא הישראלי, אז מה. הוא כדורגלן. אם הוא היה אומר ‘יחי חמאס’, לא היה קורה כלום, אתם יכולים להיות בטוחים בזה. או אם היה אומר ‘יחי פלסטין החופשית, יחי המאבק הפלסטיני’ וכדומה. אני לא חושב שהייתה נוצרת כל ההתנגדות הזאת כלפי השחקן. שייתנו לו לעשות את העבודה שלו ולא יטרידו אותו”, אמר.

“אנחנו רוצים לחסום שחקן כדורגל שמגיע אפילו כדי להביא כסף למדינה שלנו, כי הוא משלם מסים באיטליה על השכר שלו מהכדורגל, רק בגלל שהוא ישראלי”. העמדה החד משמעית הזו ממשיכה ללבות את הוויכוח סביב סולומון, פיורנטינה והקשר בין כדורגל לפוליטיקה, נושא שהולך ותופס מקום מרכזי יותר ויותר בנוף הספורט האיטלקי.