יום שבת, 10.01.2026 שעה 19:21
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
23951-115612מכבי ת"א
22993-103613הפועל העמק
21827-100411הפועל ת"א
211097-104613הפועל חולון
20950-102312הפועל ירושלים
201094-115612בני הרצליה
191132-109813הפועל ב"ש/דימונה
181088-108312עירוני קריית אתא
171013-99712עירוני רמת גן
17999-97312מכבי ראשל"צ
161014-94912עירוני נס ציונה
141051-96712מכבי רעננה
14988-85012הפועל גליל עליון
131060-91912אליצור נתניה

רבע 2, 05:07: בני הרצליה - נס ציונה 31:30

ליגת ווינר סל, מחזור 13: הקבוצה של טפירו שולטת במשחק והייתה קרובה ליתרון דו ספרתי, אך לא מדויקת מספיק והעניינים נותרו צמודים, כשהמארחת קרובה

|
אלייז'ה סטיוארט (רועי כפיר)
אלייז'ה סטיוארט (רועי כפיר)

המחזור ה-13 של ליגת ווינר בכדורסל מפגיש בשעה זו בין בני הרצליה לעירוני נס ציונה. הקבוצה של יהוא אורנלד פוגשת ממול פרצוף מוכר מאוד בדמותו של שון דאוסן, שרק לפני פחות משבוע עזב אותה והצטרף ליריבה.

הרצליה נמצאת בכושר נהדר, ולראייה היא ניצחה בשמונה מתוך תשעת משחקי הליגה האחרונים שקיימה, כולל שלושת האחרונים, ואם היא תמשיך במגמת הניצחונות, היא תבטיח את המקום הרביעי ותימנע ממפגש עם שלושת המובילות ברבע גמר הגביע.

מנגד, מאיר טפירו, שעמד על הקווים לראשונה מאז עונת 2023/24, ראה את קבוצתו רושמת ניצחון ראשון לאחר רצף של ארבעה הפסדים. הקבוצה המתחדשת של נס ציונה רוצה לצאת לדרך חדשה, להמשיך במומנטום ולספק הצהרת כוונות.

בשלושת המשחקים הקודמים בין הקבוצות, הכתומים היו אלה שניצחו וירדו מהפרקט מרוצים, בעוד ניצחונה האחרון של הרצליה על יריבתה היה לפני כמעט שנתיים.

רבע ראשון: 14:17 לנס ציונה

חמישיית בני הרצליה: אלייז’ה סטיוארט, צ’יאונו אונוואקו, מקס היידיגר, שלו לוגשי ודשון פרנסיס.

חמישיית עירוני נס ציונה: ג’קסון רואו, אודוקה אזובוקיי, ברייס בראון, ספנסר וייס ויורי קולינס.

# 10:00-5:00: הנקודות הראשונות במשחק הגיעו מיורי קולינס ונס ציונה לאחר דקה וחצי. החבורה של יהוא אורלנד הגיבה מיד אך התקשתה מעט, כשהאורחת לקחה את ההובלה בהתחלה עם סקור נמוך.

# 5:00-0:00: הכתומים פתחו פער והתקרבו לדו ספרתי, אך דווקא אז המארחת פתחה מבערים, כשהיא מנצלת איבודי כדור ואחוזים לא טובים מהשלוש של יריבתה, ובהובלתו של מקס היידיגר, הורידה את הפער לפוזשן אחד בלבד.

רבע שני:

# 10:00-5:00: יהוא אורלנד וחניכיו הצליחו להשוות את התוצאה, אך אז האורחת יצאה לריצת 0:8, כשניסיונות חזרה נוספות של המארחת לא עזרו, כי הכתומים קלעו ארבע שלשות בחמש דקות ועדיין, הרצליה הורידה את הפער לנקודה בלבד עם חטיפות ומתפרצות.

