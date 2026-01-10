איציק כלפי
|
10/01/2026 20:00
איגור זלאטנוביץ' ופיטר אגבה במאבק (רדאד ג'בארה)
המחזור ה-18 בליגת העל ממשיך בשעה זו עם משחק ענק באצטדיון טרנר המפגיש בין הפועל באר שבע המקומית למכבי חיפה, להתמודדות בעלת השלכות מהותיות על מאבקי הצמרת המתהווים.
המארחת מגיעה מהמקום הראשון בטבלה כשהיא מוליכה את הליגה בגאון. הדרומיים מגיעים למשחק לאחר רצף של שלושה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, כאשר שניים מתוכם הגיעו בליגה ובתוצאות חד צדדיות במיוחד (0:5 על בני סכנין ו-1:4 על הפועל ירושלים). חניכיו של רן קוז’וק רוצים לצלוח את המשוכה הקשה ולהמשיך במומנטום.
מנגד, הירוקים מהכרמל נמצאים ברצף של שלושה ניצחונות גם הם, וגם להם שניים מתוכם הגיעו במסגרת הליגה. אקס ב”ש, ברק בכר, שידרג את מכבי חיפה מאז שחזר אליה והוא רוצה להמשיך במגמה החיובית שלו ושל הקבוצה ולצבור נקודות חשובות במאבקי הצמרת.
בסיבוב הקודם, הדרומיים גברו 0:1 על הירוקים משער של דן ביטון, הכוכב של הליגה. מלבד המשחק הזה, בארבעת המשחקים הקודמים בין הקבוצות ב”ש שולטת ביד רמה, שכן היא ניצחה בשלושה, ואחד נוסף התקיים בתיקו.
מחצית ראשונה
-
'45
- דן ביטון ניסה בפעם הראשונה למשחק את מזלו עם בעיטה חזקה מרחוק שנהדפה בצורה לא טובה על ידי ירמקוב ואל הריבאונד הגיע זלאטנוביץ', שלא התחבר טוב לכדור ושלח אותו אל מעל השער
-
'43
- הפציעה עשתה את שלה. איתן אזולאי לא יכול להמשיך על אף הניסיונות מצדו. נבות רטנר הצעיר עלה להופעת בכורה במקומו
-
'41
- הלדר לופס ניסה להפתיע את שוער הירוקים עם בעיטה חזקה מזווית לא פשוטה, אבל ירמקוב שלח יד חזקה והדף את ההזדמנות
-
'36
- הריצה להגנה עלתה לקשר ביוקר, כשאיתן אזולאי נזקק לטיפול אחרי מתיחה בשריר. ניסיונות להכשירו
-
'35
- לא הספקנו למצמץ וקאנגווה לא ניצל הזדמנות בצד השני. הקשר הצליח לדלג בקלילות מעל אלעד אמיר ונותר באחד על אחד מול ירמקוב, אלא שהחליט להתמהמה ואיתן אזולאי חזר בזמן כדי לעצור את ההתקפה המסוכנת
-
'34
- גיא מלמד שלח מסירה חכמה ליילה בטאיי שהצטרף לרחבה, והמגן הוציא כדור רוחב מדוד אל עבר גורה והותיר אותו מול שער ריק, אבל האחרון פספס את הכדור בהתקפה גדולה שלא הובילה לדבר
-
'28
- הניסיון הראשון של קינגס קאנגווה הגיע כשהקשר הזמבי שחרר בעיטה חזקה מרחוק ופספס במעט את המסגרת של האורחת
-
'26
- שוב התקפת מעבר ירוקה הגיעה אל גורה, שעם הגב לשער מסר לאיתן אזולאי והאחרון פגש את הכדור לא טוב ושלח אותו החוצה
-
'22
- החמצות אדירות של מכבי חיפה! גיא מלמד הוביל להתקפה מתפרצת ומסר לקני סייף, ששחרר במהירות לקנג'י גורה. האחרון היתל בשני שחקני הגנה אדומים וניסה לסובב, אבל אליאסי הדף. הכדור החוזר הגיע אל סייף שבעט למרכז, שם שוער הדרומיים היה והדף גם את הניסיון הזה
-
'19
- זלאטנוביץ' המשיך לחדד את היכולות שלו ולחפש את הרשת כשהפעם בעט כדור חד מחוץ לרחבה, ניסיון שנהדף על ידי ירמקוב הצידה
-
'18
- פרץ שוב הגביה לרחבה והפעם מצא את ראשו של איגור זלאטנוביץ', שברח לאלעד אמיר והתרומם בצורה מצוינת לכדור, אבל נעצר על ידי ירמקוב שקלט
-
'14
- ליסב עיסאת נותר פנוי לבדו בקרן שהוגבהה, והאחרון נגח כדור חזק שהלך מעט מעל המסגרת של ניב אליאסי
-
'13
- לוקאס ונטורה גלש בצורה חזקה באיתן אזולאי וספג כרטיס צהוב ראשון במשחק
-
'7
- אחרי דקות בשליטה ירוקה, הפועל באר שבע הייתה הראשונה להגיע להזדמנות ראשונה, בערך. דן ביטון מסר כדור עומק חזק מדי לאליאל פרץ, שהצליח להשתלט וניסה להגביה כדור שפגע ברגל של שחקן הגנה וכמעט הלך לשער, אבל גיאורגי ירמקוב היה ערני והדף לקרן
-
'1
- השופט אביב קליין הוציא את מפגש הענקיות לדרך! הפועל באר שבע תצליח לשמור על הפסגה מול היריבה בירוק או שמכבי חיפה תמשיך במגמת ההתאוששות שלה?