יום שבת, 10.01.2026 שעה 21:06
יום שבת, 10/01/2026, 19:30אצטדיון טדי - 20,661 צופיםליגת העל Winner - מחזור 18
מכבי בני ריינה
דקה 76
1 0
שופט: גל לייבוביץ'
שער טימוטי מוזי (30)
בית"ר ירושלים
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2923-3318הפועל ת"א4
2816-3317מכבי חיפה5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14
גיא בן זיו | 10/01/2026 19:30
הרכבים וציונים
 
 
ירדן שועה דוהר קדימה (אורן בן חקון)
ירדן שועה דוהר קדימה (אורן בן חקון)

המחזור ה-18 של ליגת העל ממשיך בשעה זו עם מפגש קצוות רציני בין בית”ר ירושלים לבני ריינה באצטדיון טדי. הירושלמים נמצאים במקום השני בטבלה, במרחק שתי נקודות בלבד מהפועל באר שבע הראשונה, והם רוצים להמשיך וללחוץ על יריבתם למרוץ האליפות. החניכים של אדהם האדיה נועלים את הטבלה והם נואשים לנקודות כמו לאוויר לנשימה.

החבורה של ברק יצחקי רוצה להמשיך במומנטום הפשוט מפלצתי שלה מהמשחקים האחרונים, שכולל חמישה ניצחונות רצופים בכל המסגרות כשארבעה מהם במסגרת הליגה. הקבוצה מהבירה יודעת שאסור לה לשמוט נקודות במשחק הזה, והיא רוצה להפוך אותו להצהרת כוונות נוספת כלפי כל הליגה: השנה היא רצה עד הסוף.

מנגד, הקבוצה מהצפון נמצאת במקום האחרון בטבלה ונראית כרגע כמו מועמדת בכירה לירידת ליגה. במחזור האחרון ריינה חזרה למסלול ההפסדים, לאחר שבמשחק שקדם לכך היא הצליחה לנצח ולרשום נקודות חשובות. עתה, חניכיו של אדהם הדיה שואפים לחולל סנסציה אדירה מול בית”ר ירושלים, ולנסות להציל משהו מהעונה הזו.

בסיבוב הקודם גברה בית”ר ירושלים 1:3 על בני ריינה וכל החלק הקדמי שלה התכבד בשערים, כשבמשחק שקדם לכך היא ניצחה גם כן. לעומת זאת, בשלושת המשחקים שקדמו לכך, הצפוניים הצליחו לרשום שני ניצחונות כך שההיסטוריה לא הולכת בהכרח עם המארחת.

מחצית שניה
  • '67
  • נבדל
  • זיו בן שימול כבר חשב שהוא הכפיל את את היתרון של בית"ר, אבל לאחר בדיקת VAR נמצא כי ירדן שועה היה בנבדל והשער נפסל
אדהם האדיה מתוסכל (אורן בן חקון)אדהם האדיה מתוסכל (אורן בן חקון)
  • '56
  • כרטיס אדום
  • ריינה נשארה ב-10 שחקנים. קוובנה אוסו הרים את רגלו בצורה לא אחראית ומסוכנת, פגע בראשו של לוקה גדראני וראה בצדק את הכרטיס האדום
  • '51
  • החמצה
  • ירדן כהן עשה תנועה גדולה ודהר קדימה כשהוא חופשי מול השער, אך גליקליך היה במקום
  • '46
  • חילוף
  • זיו בן שימול נכנס לשחק במקומו של עדי יונה
מחצית ראשונה
  • '37
  • החמצה
  • מוחמד שכר חתך מהאגף הימני לאמצע ובעט כדור לא מספיק טוב
  • '35
  • החמצה
  • עדי יונה מסר לדור מיכה שנותר במצב קורץ, אבל הוא לא החליט אם לבעוט או למסור והכדור יצא החוצה
שחקני בית&qout;ר ירושלים חוגגים (אורן בן חקון)שחקני בית"ר ירושלים חוגגים (אורן בן חקון)
טימוטי מוזי רץ לחגוג (אורן בן חקון)טימוטי מוזי רץ לחגוג (אורן בן חקון)
ליאור גליקליך נכנע (אורן בן חקון)ליאור גליקליך נכנע (אורן בן חקון)
טימוטי מוזי מסובב את הכדור (אורן בן חקון)טימוטי מוזי מסובב את הכדור (אורן בן חקון)
  • '33
  • שער
  • שער! בית"ר ירושלים עלתה ל-0:1: המארחת יצאה להתקפץ מעבר נהדרת, כשבסיומה דור מיכה מצא את טימוטי מוזי באגף שמאל והוא סובב כדור גדול לפינה הקרוב והכניע את גליקליך
  • '31
  • החמצה
  • הירושלמים ביצעו תרגיל בקרן ואצילי מסר לירין לוי שבעט מרחוק, אך גליקליך היה במקום והדף
דור מיכה דוחף את עילאי אלמקייס (אורן בן חקון)דור מיכה דוחף את עילאי אלמקייס (אורן בן חקון)
אוהדי בית&qout;ר ירושלים בקור של טדי (אורן בן חקון)אוהדי בית"ר ירושלים בקור של טדי (אורן בן חקון)
  • '28
  • החמצה
  • ירדן שועה בעט ברחבה בכדור קופץ לעבר המסגרת, אך אלכסה פייץ' הכניס את ראשו והצליח להסית לקרן
  • '24
  • כרטיס צהוב
  • גם אלכסה פייץ' נכנס לפנקס של לייבוביץ'
  • '15
  • אחר
  • בית"ר ירושלים מגיעה להזדמנויות טובות באיזור השער של בני ריינה אך היא לא מצליחה לתרגם אותן לאיומים על השער של גליקליך
  • '5
  • כרטיס צהוב
  • איאד חלאילי הוא המוצהב הראשון להערב
הקוון מניף דגל לנבדל (אורן בן חקון)הקוון מניף דגל לנבדל (אורן בן חקון)
עומר אצילי רץ לחגוג את השער שנפסל (אורן בן חקון)עומר אצילי רץ לחגוג את השער שנפסל (אורן בן חקון)
עומר אצילי מגלגל את הכדור לרשת (אורן בן חקון)עומר אצילי מגלגל את הכדור לרשת (אורן בן חקון)
עומר אצילי בועט (אורן בן חקון)עומר אצילי בועט (אורן בן חקון)
  • '3
  • נבדל
  • עומר אצילי הבקיע עבור בית"ר ירושלים אך הקוון הרים את הדגל לנבדל. גם לאחר בדיקת VAR ההחלטה נותרה על כנה
  • '1
  • החלטת שופט
  • שריקת הפתיחה! גל לייבוביץ' הוציא לדרך את ההתמודדות
אוהדי בית&qout;ר ירושלים בהמנון (אורן בן חקון)אוהדי בית"ר ירושלים בהמנון (אורן בן חקון)
שחקני בית&qout;ר ירושלים בהמנון (אורן בן חקון)שחקני בית"ר ירושלים בהמנון (אורן בן חקון)
ברק יצחקי (אורן בן חקון)ברק יצחקי (אורן בן חקון)
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



