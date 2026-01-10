הרכבים וציונים



ירדן שועה דוהר קדימה (אורן בן חקון) ירדן שועה דוהר קדימה (אורן בן חקון)

המחזור ה-18 של ליגת העל ממשיך בשעה זו עם מפגש קצוות רציני בין בית”ר ירושלים לבני ריינה באצטדיון טדי. הירושלמים נמצאים במקום השני בטבלה, במרחק שתי נקודות בלבד מהפועל באר שבע הראשונה, והם רוצים להמשיך וללחוץ על יריבתם למרוץ האליפות. החניכים של אדהם האדיה נועלים את הטבלה והם נואשים לנקודות כמו לאוויר לנשימה.

החבורה של ברק יצחקי רוצה להמשיך במומנטום הפשוט מפלצתי שלה מהמשחקים האחרונים, שכולל חמישה ניצחונות רצופים בכל המסגרות כשארבעה מהם במסגרת הליגה. הקבוצה מהבירה יודעת שאסור לה לשמוט נקודות במשחק הזה, והיא רוצה להפוך אותו להצהרת כוונות נוספת כלפי כל הליגה: השנה היא רצה עד הסוף.

מנגד, הקבוצה מהצפון נמצאת במקום האחרון בטבלה ונראית כרגע כמו מועמדת בכירה לירידת ליגה. במחזור האחרון ריינה חזרה למסלול ההפסדים, לאחר שבמשחק שקדם לכך היא הצליחה לנצח ולרשום נקודות חשובות. עתה, חניכיו של אדהם הדיה שואפים לחולל סנסציה אדירה מול בית”ר ירושלים, ולנסות להציל משהו מהעונה הזו.

בסיבוב הקודם גברה בית”ר ירושלים 1:3 על בני ריינה וכל החלק הקדמי שלה התכבד בשערים, כשבמשחק שקדם לכך היא ניצחה גם כן. לעומת זאת, בשלושת המשחקים שקדמו לכך, הצפוניים הצליחו לרשום שני ניצחונות כך שההיסטוריה לא הולכת בהכרח עם המארחת.