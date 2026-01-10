הרכבים וציונים



סמביניה ורועי דוד במאבק (חג'אג' רחאל) סמביניה ורועי דוד במאבק (חג'אג' רחאל)

המחזור ה-18 של ליגת העל ממשיך בשעה זו עם מפגש מסקרן בין עירוני טבריה להפועל פתח תקווה. מדובר במפגש מסקרן במיוחד לנוכח העובדה ששתי הקבוצות נמצאות במומנטום נהדר, כל אחת מהצד שלה, ושתיהן רוצות להמשיך את המגמה החיובית גם לאחר המשחק.

המארחת רושמת לאחרונה שורת תוצאות נפלאות בליגה, כאשר היא גברה על הפועל באר שבע ומכבי נתניה, ובנוסף לכך היא רשמה תיקו מול מכבי תל אביב. חניכיו של אלירן חודדה אמנם הפסידו בתווך בגביע המדינה, אך אי אפשר לקחת מהם את היכולת שלהם בתקופה האחרונה, אותה הם רוצים לתרגם לניצחון נוסף.

בצד השני, חניכיו של עומר פרץ נמצאים ברצף מוצלח משלהם, כאשר הם רושמים ארבעה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, והם מרחק נגיעה ממקום בפלייאוף העליון. המלאבסים יודעים שניצחון על החבורה מהצפון הוא חיוני להמשך המומנטום.

בסיבוב הקודם, טבריה רשמה 0:2 על החבורה מהמרכז, אך בשלושת המשחקים הקודמים למשחק ההוא, הפועל פ”ת ניצחה בכולם. כעת, שתי הקבוצות רוצות ניצחון חשוב.