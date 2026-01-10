יום שבת, 10.01.2026 שעה 17:39
יום שבת, 10/01/2026, 17:30אצטדיון סמי עופרליגת העל Winner - מחזור 18
הפועל ת"א
דקה 9
0 0
שופט: שניר לוי
הפועל חיפה
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2816-3317מכבי חיפה4
2820-3017הפועל ת"א5
2439-3018מכבי נתניה6
2327-2917הפועל פ"ת7
2325-2118בני סכנין8
2134-2217עירוני טבריה9
1828-2217הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14
דורון בן דור | 10/01/2026 17:30
הרכבים וציונים
 
 
ג'בון איסט (עמרי שטיין)
ג'בון איסט (עמרי שטיין)

המחזור ה-18 של ליגת העל ממשיך כאשר הפועל חיפה מארחת את הפועל תל אביב כעת באצטדיון סמי עופר. שתי הקבוצות מגיעות להתמודדות במגמות הפוכות, כאשר המארחת הפסידה בדרבי למכבי חיפה במשחקה הקודם, בעוד האדומים ניצחו את מ.ס אשדוד.

חניכיו של אליניב ברדה שואפים להמשיך במומנטום החיובי לאחר שגברו על הקבוצה מעיר הנמל, ולהמשיך לצבור נקודות חשובות במאבקי המיקום של הפלייאוף העליון ולחזור לאירופה, עם סיום עונת החזרה שלהם לליגה הבכירה.

מנגד, החבורה מהכרמל מגיעה ברצף שלילי לחלוטין, כאשר היא רשמה שלושה הפסדים רצופים בכל המסגרות, שכללו שניים בליגה ואחד נוסף בגביע המדינה. אם קבוצתו של גל אראל לא תתעורר בזמן היא עלולה למצוא את עצמה בסכנה ממשית לירידת ליגה.

בפעם הקודמת שהקבוצות נפגשו, רוי קורין הכריע את ההתמודדות עם השער היחיד במשחק לזכות הקבוצה מתל אביב. לעומת זאת, בארבעת המפגשים שקדמו למשחק ההוא, הקבוצה הצפונית ניצחה בשלושה.

מחצית ראשונה
  • '1
  • החלטת שופט
  • שניר לוי הוציא לדרך את ההתמודדות
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו