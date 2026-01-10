הרכבים וציונים



עידו שחר (חגי מיכאלי) עידו שחר (חגי מיכאלי)

המחזור ה-18 של ליגת העל ממשיך בשעה הזאת עם המשחק המוקדם ביותר של היום, בו מכבי תל אביב מארחת את בני סכנין למפגש מעניין עם השפעות ישירות על מאבקי הצמרת והפלייאוף העליון.

הצהובים חזרו לנצח במחזור שעבר לאחר שגברו 1:3 על הפועל ירושלים, והם שואפים להמשיך במומנטום ולצמק לפחות זמנית את הפער מהפועל באר שבע ובית”ר ירושלים שמקדימות אותם בטבלה.

חניכיו של ז’רקו לאזטיץ’ מתמודדים מול אחד המוקשים הגדולים שלהם בשנים האחרונות, שכן מאז שסכנין חזרה לליגת העל ב-2020 האלופה הצליחה לנצח אותם בבית רק 3 פעמים, ובעוד 4 משחקים איבדו נקודות.

מנגד, החבורה של שרון מימר אמנם הובסה 5:0 לב”ש במשחקה הקודם, אך בסך הכל היא נמצאת בכושר טוב ונמצאת חזק במאבק על המקום בפלייאוף העליון.

במפגש האחרון בין השתיים, שנערך לפני כשלושה חודשים, שתי הקבוצות לא הצליחו להגיע להכרעה וסיימו בתיקו מאופס. בשלושת המפגשים שבאו קודם לכן, מכבי ניצחה בכולם.