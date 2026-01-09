מגבה את סימאונה: ההודעה החריפה של אתלטיקו

באתלטיקו מדריד יצאו בחריפות נגד אופן הצגת העימות בין דייגו סימאונה לוויניסיוס ג’וניור, בעקבות האירועים בחצי גמר הסופר קאפ מול ריאל מדריד. במועדון טוענים כי הסיפור שהשתרש בתקשורת אינו שלם, וכי ההתמקדות הייתה בתגובה של המאמן הארגנטינאי, מבלי להציג את הפרובוקציה שלטענתם קדמה לה.

במהלך המשחק נרשם רגע מתוח במיוחד סמוך לספסלים, כאשר ויניסיוס חלף לידם בזמן שהמשחק נמשך. לאחר הסיום הופץ ברשתות החברתיות סרטון שבו נראה סימאונה פונה לברזילאי ואומר לו שוב ושוב: "פלורנטינו פרס יעיף אותך, תזכור מה שאני אומר לך", אמירה שזכתה להד תקשורתי רחב, בין היתר על רקע הקיפאון במגעים לחידוש חוזהו של שחקן הכנף.

אלא שבאתלטיקו מציגים גרסה שונה לאירועים. לטענת המועדון, הכל החל כאשר הספסל האדום לבן מחה על פנדל אפשרי שלא נשרק, ואז ויניסיוס הוא זה שיזם את העימות, כשהתקרב ואמר באופן אירוני: "תהיה רגוע, עכשיו ישרקו לך פנדל". לדבריהם, הערה זו היא שגררה את תגובתו של סימאונה, שנזף בשחקן על האופן שבו פנה לספסל.

סימאונה ו-ויניסיוס (צילום מסך)

כדי להגן על מאמנם, פרסמו באתלטיקו ציוץ קצר, אך חד משמעי: "מעניין כמה זמן מקדישים חלק מהאנשים לנתח תגובה, וכמה מעט להסביר את הפרובוקציה שיצרה אותה. שיטת הפעולה, כן, היא קלאסיקה". במועדון הבהירו כי הם עומדים מאחורי סימאונה ותוהים מדוע פורסמו תמונות כמעט מכל רגע בעימות, כולל האמירה על פלורנטינו פרס, אך לא תיעוד של הרגע שלטענתם הצית את הכל. מבחינתם, מדובר בהגנה נחרצת על המאמן ובהבהרה שהאירוע לא היה חד צדדי כפי שהוצג.