אמבפה טס לסעודיה, פליק לא ישנה את תוכניותיו

קיליאן אמבפה שואף להיות הנשק הסודי של צ'אבי אלונסו בגמר הסופר קאפ, גם אם קשה להגדיר את מצבו. הצרפתי נמצא תחת מעקב יומיומי, ובתקשורת דווח כי הוא עבר בדיקות לפני ההחלטה אם להמריא לג’דה. בנוסף, הוא נבחן גם במתחם האימונים תחת פיקוח הפיזיותרפיסטים והצוות הרפואי של המועדון.

הנקע בברך שמנע ממנו לשחק בחצי הגמר מול אתלטיקו נפתר במידה שמאפשרת לו להיכלל בסגל לקראת הקלאסיקו מול ברצלונה ביום ראשון. אמבפה כבר עושה את דרכו לג’דה, ובשבת, באימון המסכם לפני המשחק, הוא יעבור הערכה נוספת יחד עם הצוות הרפואי כדי לקבוע את מצבו הסופי.

לאחר הניצחון 1:2 על אתלטיקו, משחק שבו ריאל מדריד הייתה נחותה, אך הצליחה לנצח בזכות היעילות, אמר צ'אבי אלונסו: "קיליאן טס. הוא הרבה יותר טוב, התאמן והתחושות טובות. יש לו את אותו סיכוי לשחק בגמר כמו לכל השאר". כעת השאלה המרכזית היא עד כמה אלונסו מוכן לקחת סיכון במשחק בעל רמת יריבות כה גבוהה, כזה שעשוי להשפיע גם על עתידו על הספסל, ועד כמה אמבפה עצמו רוצה להיות דומיננטי בקבוצה שהסתדרה בשני משחקיה האחרונים גם בלעדיו.

קיליאן אמבפה (IMAGO)

הסיטואציה הנוכחית אינה זרה לריאל מדריד. בעונה שעברה התרחשו מקרים דומים, כאשר מצבו של אמבפה הוגדר פעם אחר פעם כ"ספק אמיתי". כך היה גם לפני משחקי נוקאאוט חשובים בליגת האלופות ובטורנירים בין-לאומיים, שבהם לעיתים שיחק למרות פציעות משמעותיות. ההבדל הפעם הוא שמדובר בברך, ולא בפגיעה שרירית, מה שהפך כל תנועה וכל מגע למכריעים. למרות זאת, במועדון מקווים להתאוששות מהירה נוספת של הכוכב, גם אם קיים חשש שהמאמץ להשגת שיאי שערים עלול היה לגבות מחיר יקר.

אמבפה לא ישנה את התוכניות של פליק

העובדה שהצרפתי עושה את דרכו לסעודיה כדי לשחק בגמר הגדול מול ברצלונה מעלה, באופן טבעי, את רמת הסכנה שמציבה ריאל מדריד. ברצלונה הוכיחה ביום שלישי האחרון באצטדיון קינג עבדאללה ספורטס סיטי בג'דה שהיא יותר ממוכנה להתמודד בגמר הראשון של העונה. הקבוצה של האנזי פליק חלפה בקלות על פני אתלטיק בילבאו עם 0:5, מבלי להזיע כמעט. היא מגיעה למשחק של יום ראשון בסעודיה כפייבוריטית.

פליק וראפיניה (IMAGO)

אי אפשר להתכחש לכך שברגע זה ברצלונה נמצאת בכושר טוב יותר ומשחקת טוב יותר מריאל מדריד. באופן טבעי, המסר בתוך חדר ההלבשה וגם כלפי חוץ הוא מסר של זהירות. זו המציאות: ב-90 דקות, ולא יותר מכך, משום שאם המשחק יסתיים בתיקו בתום הזמן החוקי הוא יוכרע בפנדלים, הכל יכול לקרות, והקבוצה של צ'אבי אלונסו מחזיקה באיכות ובכישרון אישי שמספיקים כדי ליצור בעיות.

“צ'אבי אלונסו עדיין לא שכנע את כולם. הוא מתקשה למצוא סגנון משחק יציב, והקבוצה שלו מצליחה לנצח משחקים בעיקר בזכות הכישרון האינדיבידואלי שיש לה, ולא בזכות עבודה קבוצתית מגובשת. זו הסיבה שהוא סופג ביקורת רבה, וזו גם הסיבה שמבחינתו הגמר הזה הוא הזדמנות מצוינת להתחיל להשתיק את סימני השאלה”, נכתב בספרד.

האפשרות הריאלית שהצרפתי יפתח בהרכב ביום ראשון לא צפויה, לפחות על פי התכנון, לשנות את הגישה של פליק. הרעיון הוא לעלות עם אותו הרכב בדיוק, כאשר השינוי היחיד יהיה לאמין ימאל במקום רוני ברדג'י. צמד הבלמים אריק וקוברסי יישאר בעינו, עם קונדה ובאלדה באגפים.

קמאבינגה, לאמין ימאל וקאררס (IMAGO)

החזרה של אמבפה למשחק לא תשנה את ההרכב עצמו. ייתכן שכן תהיה התאמה בהכנת השחקנים לאופי המשחק של הצרפתי, שתוקף הרבה יותר את השטח ומנצל מעברים מהירים, בניגוד לחלוץ 9 קלאסי יותר כמו גונסאלו, שפתח בדרבי המדרידאי.