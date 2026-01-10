נבות רטנר מציג: משבעה אחים לבמה המרכזית

בזמן שמכבי חיפה מחפשת פתרונות ורענון, סיפור אחד מצליח לחבר בין ההווה של הקבוצה הבוגרת, העתיד של מחלקת הנוער והעבר שמתחיל בבית אחד בנירים. נבות רטנר, קשר בן 18 וחצי בלבד, עשוי לרשום הערב (שבת, 20:00) בכורה במדים הירוקים, אבל מאחורי הקפיצה המקצועית עומדת קודם כול משפחה: שבעה אחים, בית ספורטיבי מובהק, שנושם ספורט וכדורגל בפרט.

רק בעונה שעברה רטנר כמעט שלא נספר. הופעת הרכב אחת בלבד בקבוצת הנוער של מכבי חיפה ושמונה כניסות מהספסל, בסגל עמוס בכישרונות, (איתי אהוד, דניאל דרזי, עמית ארזי) השאירו אותו מאחור. אלא שבמועדון מספרים כי דווקא התקופה הזו חישלה אותו. העונה, תחת המאמן איתי מרדכי, התמונה התהפכה לחלוטין: 15 הופעות בהרכב, אחריות, מנהיגות, ומספר משחקים עם סרט הקפטן. “הקבוצה שלך”, אמר לו מרדכי, ורטנר לקח את זה עד הסוף.

גם ברק בכר הבחין. לאור הסיטואציה המקצועית, מאמן מכבי חיפה שינה קונספציה והחל לשלב צעירים בהיקף ובדומיננטיות שלא נראו במועדון שנים. רטנר הוא חלק מגל חדש של שחקני בית שמקבלים הזדמנות אמיתית לא כאלתור, אלא מתוך אמון.

ברק בכר ונבות רטנר (עמרי שטיין, האתר הרשמי של מכבי חיפה)

אבל כדי להבין את הסיפור של רטנר, צריך להרחיב את הפריים. הוא גדל במשפחה שבה ספורט הוא לא תחביב, אלא שפה. האב יריב שיחק כדורגל בקיבוץ, האם עפרה הייתה שחקנית כדורסל בקדטיות ובמכבי תל אביב עד שפרשה עם הגיוס, והילדים? כמעט כולם על המגרש. אילון (25) קצין ביחידה מובחרת שיחק בעבר בהפועל פ"ת, אדר (23) שחקן מוביל בהפועל רמת גן ומבוקש בליגת העל, ישי (21) משחק במכבי קריית מלאכי מליגה א’ ורק השבוע כבש שער, גם אם קבוצתו הפסידה 3:2 למכבי יבנה. ינון (14) וינאי (12) משחקים במחלקת הנוער של הפועל רמת גן, ארן (16) אינו פעיל, וארבעה מהאחים, בהם נבות, שיחקו בעבר בהפועל פתח תקווה.

זה לא רק מספר האחים, אלא הדינמיקה. בבית כזה, כל משחק, כל אימון, כל שיחה הופכים להשוואה, לאתגר, לדחיפה קדימה. נבות עצמו שקט יחסית מחוץ למגרש, אבל על הדשא הוא ההפך הגמור.

משפחת רטנר (פרטי)

רטנר הוא קשר ‘8’ קלאסי: אוהב את הכדור, מנהל משחק, עליו אומרים בחיפה “קובע קצב ומהווה ברומטר. בנוער מתארים אותו כשחקן חכם מאוד, אינטליגנטי, כזה שיודע להשתחרר מלחץ, להצטרף מקו שני ולהפעיל את שחקני ההתקפה. יש לו בעיטה לשער, הרמה, מסירות ארוכות ויכולת משחק בשטח קטן". בשנה האחרונה שיפר משמעותית את הפן הפיזי, וניחן בביטחון ובחוצפה חיובית, לפעמים אפילו יותר מדי.

העונה ספג חמישה כרטיסים צהובים וכרטיס אדום אחד, בעקבות עימות מילולי עם שופט במשחק הנוער מול מכבי נתניה, אירוע שבחיפה מציינים כנקודה שדורשת שיפור, במיוחד לקראת המעבר לבוגרים, שם גבולות המשחק ברורים יותר.

השופט, אורי קיף, כתב בדוח השיפוט שלו כי: "בסיום המשחק שחקן וקפטן קבוצת מכבי חיפה נבות רטנר ניגש אליי ללחוץ את ידי. לאחר לחיצת היד, סינן לעברי, בציניות מזלזלת ‘רק שתדע שאתה שופט בושה וחרפה’. על כן, נאלצתי להרחיקו בכרטיס אדום, בגין העלבת שופט המשחק”.

נבות רטנר נגד נועם ענטנברג (שחר גרוס)

במכבי חיפה מאמינים. לא מן הנמנע שכבר הערב, באצטדיון טוטו טרנר, נבות רטנר ירשום את הופעת הבכורה שלו במדים הירוקים. אם זה יקרה הערב בטרנר, זו לא תהיה רק בכורה של שחקן צעיר נוסף במכבי חיפה. זה יהיה רגע שמזקק שנים של תחרויות אחים בלתי נגמרות וחלום אחד שעובר בבית משפחת רטנר. משבעה אחים ששישה מהם גדלו על אותו דשא, אל הבמה המרכזית של הכדורגל הישראלי, נבות רטנר ינסה להפוך סיפור משפחתי יוצא דופן לרגע אחד שכולם יזכרו. לפעמים, כל מה שצריך כדי להתחיל פרק חדש הוא הזדמנות אחת.