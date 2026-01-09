יום שישי, 09.01.2026 שעה 17:35
4215-4018אינטר1
3914-2918מילאן2
3815-2818נאפולי3
3616-2719יובנטוס4
3612-2219רומא5
3312-2618קומו6
2819-2319אטאלנטה7
2619-2518בולוניה8
2516-2019לאציו9
2530-2019אודינזה10
2325-2319ססואולו11
2330-2119טורינו12
2223-2019קרמונזה13
1927-2119קליארי14
1821-1218פארמה15
1725-1218לצ'ה16
1629-1919גנואה17
1330-1518ורונה18
1330-2019פיורנטינה19
1228-1319פיזה20

"לגאנדלמן יש גולים ב-DNA ומבנה של כדורסלן"

באיטליה ערכו היכרות מעמיקה עם הישראלי וציינו מה יביא עמו ללצ'ה: "מתאים למערך של די פרנצ'סקו, בוקס טו בוקס מודרני, אוהב NBA ומעריץ את אבדיה"

|
עומרי גאנדלמן (IMAGO)
עומרי גאנדלמן (IMAGO)

בתקשורת האיטלקית הקדישו כתבה מקיפה לעומרי גאנדלמן ולמה שהוא צפוי להביא ללצ'ה, תוך ניסיון להציג לקהל המקומי היכרות עמוקה עם הקשר הישראלי, גם מקצועית וגם אישית, וזאת לאחר שמעברו הפך היום (שישי) לרשמי.

לפי הדיווחים, בלצ'ה ראו בו מועמד אידאלי לחיזוק מרכז השדה וההתקפה, במיוחד על רקע הקשיים של הקבוצה בייצור שערים. באיטליה הדגישו כי מדובר בקשר דינמי, פיזי, שמסוגל להצטרף לרחבה ולכבוש, תכונה שלדבריהם הייתה חסרה לקבוצה בעונה שעברה.

בניתוח המקצועי נכתב כי גאנדלמן, המתנשא לגובה 1.88 מטר, “מייצג את האבולוציה הפיזית של התפקיד”, ומתאים במיוחד למערך 4-2-3-1 של אוזביו די פרנצ’סקו. עוד ציינו כי בעוד שחקנים אחרים מביאים שליטה בכדור או נוכחות במאבקים צפופים: “גאנדלמן מוסיף אנכיות ונוכחות ברחבה ברמה שגם חלוצים היו מקנאים בה”. בתקשורת האיטלקית הודגש כי עם 7 שערים שכבר כבש העונה, הוא “פקטור בלתי צפוי” שיכול להקל את הלחץ מהחלוצים ולשנות את האופן שבו יריבות מגנות מול לצ’ה.

עומרי גאנדלמן (האתר הרשמי של לצעומרי גאנדלמן (האתר הרשמי של לצ'ה)

עוד נכתב כי במאבקים צמודים “הפיזיות והיכולת האווירית של גאנדלמן, עם אחוזי הצלחה חריגים במאבקים, מציעות אלטרנטיבה שונה לחלוטין”. באותו הקשר ציינו כי הדרישה של די פרנצ’סקו ללחץ גבוה קבוע מתאימה מאוד לפרופיל שלו: “מדובר בשחקן עם DNA הגנתי, שיודע לסגור קווי מסירה, לחנוק את מוביל הכדור של היריבה ולהחזיר כדורים”, ולכן הוא “שלם יותר מקשר התקפי קלאסי”.

כתבה נוספת באיטליה הציגה את גאנדלמן כ”בוקס טו בוקס מודרני”, ולא כפליימייקר איטי ומסורתי עם מספר 10 על הגב. שם הודגש כי “הרגל השמאלית שלו מאפשרת יציאות מהירות קדימה והמבנה הפיזי שלו מאפשר לו לשמור על הכדור ולהוביל את הקבוצה גם תחת לחץ”. עוד הזכירו את הנתונים: שבעה שערים העונה בגנט, 12 שערים בכל המסגרות בעונה שעברה ו-13 שערים בעונת 2023/24, הראשונה שלו בבלגיה, כהוכחה לכך ש”יש לו שערים ב-DNA”.

עומרי גאנדלמן (לצעומרי גאנדלמן (לצ'ה)

התקשורת האיטלקית גם התעכבה על הרקע האישי והייחודי שלו, ונתנה לכך מקום נרחב בציטוטים. “עם מבנה גוף וגובה של שחקן כדורסל, כמו האליל שלו קאקה”, נכתב, “גאנדלמן גדל על שילוב של כדורגל וכדורסל, בזכות סבו ובעיקר אביו, שחקן כדורסל ברזילאי לשעבר”. עוד הוסיפו כי הוא “חובב NBA מושבע” ואוהד גדול של דני אבדיה, אותו כינו “האייקון הישראלי של פורטלנד”.

גם הקריירה הבין-לאומית שלו זכתה להרחבה. באיטליה הזכירו את חזרתו לנבחרת בליגת האומות של 2024, את המשחק מול בלגיה, ואת הרגע הגדול מול צרפת, שם כבש את שער הבכורה שלו בנבחרת בנגיחה אחרי בישול של אוסקר גלוך. “זה היה רגע חלומי לילד שגדל בהוד השרון”, כתבו. לסיום צוין כי גאנדלמן יהיה הישראלי השמיני שמשחק בסרייה א’, בהמשך למסורת שהחלה עוד בשנות ה-90, וכי בלצ’ה מאמינים שהוא יכול להיות “מציאה של ממש” ולתרום משמעותית להצלחת הקבוצה.

