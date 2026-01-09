באקה אל גרבייה ניצחה 4:5 את עירוני עראבה

רק שני משחקים התקיימו להם היום (שישי) במסגרת המחזור ה-15 בליגה א' צפון, שנועל את הסיבוב הראשון, הרי שהדרבי באום אל פאחם הופסק לאחר 45 דקות במצב של 0:0 והמגרש בבועיינה נוג'ידאת לא אפשר את המשחק בין נוג'ידאת למ.ס טירה. באלו שכן התקיימו, הפועל באקה אל גרבייה ניצחה 4:5 את הפועל עירוני עראבה וצעירי טמרה והפועל עירוני כרמיאל נפרדו ב-3:3.

הפועל ע. באקה אל גרבייה – הפועל עירוני עראבה 4:5

הדקה היא 98. בעיטה חופשית אחרונה מצד שמאל של כר הדשא לזכותה של הפועל ע. באקה אל גרבייה. אל הכדור ניגש סלים עמאש, כשהוא מגביה מעל כולם ומוצא הראש של עלי עדוי, שקובע 4:5 דרמטי, בזמן שהשופט שורק לסיום ושחקני עראבה לא מאמינים למראה עיניהם. ניצחון שביעי העונה לקבוצה של מוחמד עוודי.

לאחר 12 דקות משחק, אמיר נסאר העלה את עראבה ל-0:1. עודאי שלאעטה קבע 0:2, בעוד גיא קליין ומנאר דראושה (שער עצמי אומלל) קבעו 2:2 לפני רדת השחקנים לחדרי ההלבשה. במחצית השנייה, עודאי שלאעטה החזיר את היתרון לעראבה עם שער שני שלו (50'), עמר בונדר הישווה ל-3:3 בדקה ה-61, בעוד מוחמד מוחמד חסן החזיר פעם נוספת היתרון לעראבה בדקה ה-67 (3:4).

שחקני באקה חוגגים ניצחון ענק (מדיה באקה ע. גרביה)

בדקה ה-70 וכאמור, בדקה ה-98, פראס תלחמי ועלי עדוי הפכו את התוצאה והביאו ל-4:5 להפועל ע. באקה אל גרבייה, שאומנם יוצאת מההתמודדות הזאת בניצחון ענק, אבל חייבת לעבוד על החלק האחורי, הרי שלא בכל יום סופגים כמות כזו של שערים. באקה בין שש קבוצות ליגה שניצחו העונה הכי הרבה, לפחות עד תום הסיבוב הראשון.

שחקני באקה אחרי הניצחון (באדיבות המועדון)

מ.כ. צעירי טמרה – הפועל עירוני כרמיאל 3:3

שחקניו של מוסא דיאב לא עשו חיים קלים לכרמיאל, מהצמרת הגבוהה, והשיגו תוצאת תיקו אחרי שספגו מהלומה בשלישי האחרון מול אתא ביאליק. חאלד עואד, מוחמד רביע וסובחי שקיר השאירו את טמרה בתמונה, בעוד עומר תורג'מן, מחמוד חסאן ומוחמד פוקרא הבקיעו לכרמיאל, שמשיגה 27 נקודות בסיבוב הראשון. המארחת בתוצאת תיקו שלישית העונה, כשלרשותה 18 נקודות.

יתר מועדי משחקי המחזור

צעירי אום אל פאחם – הפועל אום אל פאחם (הופסק במחצית, ייקבע מועד חדש)

מכבי נוג'ידאת – מ.ס טירה (בוטל, ייקבע מועד חדש)

המגרש בבועיינה נוג'ידאת (מ.ס טירה)

מכבי אחי נצרת – הפועל בני מוסמוס (10/01, אצטדיון עילוט נצרת, 14:30)

הפועל מגדל העמק – מכבי אתא ביאליק (10/10, מגדל העמק, 20:00)

עירוני נשר – הפועל בית שאן (11/01, אצטדיון נשר, 18:30)

מכבי נווה שאנן – הפועל טירת הכרמל (11/01, אגרטק חיפה, 21:00)