חדשות נפלאות לארסנל: סאקה סיכם עד 2031

בוקאיו סאקה סגר את עתידו בארסנל לאחר שהגיע להסכמה על חוזה חדש ומשודרג לחמש שנים. הקיצוני האנגלי היה חתום עד יוני 2027, אך בחודשים האחרונים התנהלו שיחות על הארכת ההתקשרות, וכעת הפרטים האחרונים של ההסכם נמצאים בשלבי סגירה. החוזה החדש ישאיר את סאקה באמירויות עד קיץ 2031 ונתפס כדחיפה משמעותית עבור הקבוצה של מיקל ארטטה.

למרות שסאקה היה מבוקש כמעט בכל מועדון צמרת בכדורגל העולמי לו היה זמין, בסביבתו הבהירו כי רצונו היה להישאר רק במועדון שבו גדל. ההסכם החדש משקף את מעמדו כאחד השחקנים הבולטים בפרמייר ליג ובכדורגל האירופי, וגם את תפקידו המרכזי הצפוי בנבחרת אנגליה במונדיאל 2026.

סאקה הוא בוגר אקדמיית הייל אנד של ארסנל, אליה הצטרף בגיל 7. מאז שערך את הופעת הבכורה שלו בבוגרים ב-2018, הוא הפך לאחת הדמויות החשובות בהתקפה ולשחקן שסביבו המועדון בונה את עתידו המקצועי. החוזה החדש מצטרף לשורת הארכות שנחתמו לאחרונה עם שחקני מפתח נוספים בסגל.

בוקאיו סאקה (IMAGO)

במהלך מאבקי האליפות של ארסנל בעונות האחרונות, סאקה היה גורם מכריע. בעונת 2023/24 הוא כבש 20 שערים ובישל 14 בכל המסגרות, כשארסנל סיימה רק שתי נקודות מאחורי מנצ’סטר סיטי. בעונת 2022/23 הוא תרם 15 שערים ו-11 בישולים נוספים. גם בעונה שעברה היו לו תרומות קריטיות, עד שפציעה בשריר הירך האחורי בדצמבר פגעה בקצב שלו ושל הקבוצה.

בעונה הנוכחית סאקה רשם שבעה שערים ב-27 הופעות, כשארסנל מובילה את טבלת הפרמייר ליג ובמקביל מציגה מאזן מושלם של שישה ניצחונות משישה משחקים בשלב הליגה של ליגת האלופות. עד כה צבר יותר מ-250 הופעות במדי ארסנל, עם 77 שערים ו-78 בישולים, ובמקביל הפך לשחקן קבוע בנבחרת אנגליה עם 48 הופעות.

מנקודת מבטה של ארסנל, מדובר במהלך קריטי שקשה להפריז בחשיבותו. הארכת החוזה עוד לפני שסאקה נכנס לשנה האחרונה של ההסכם הקודם חוסכת מהמועדון כאבי ראש עתידיים ומבטיחה שהשחקן החשוב ביותר שלה יישאר בשיא הקריירה. עם מאבק אליפות צמוד וציפיות גבוהות גם בזירה הבינלאומית, סאקה עשוי להיות אחד המפתחות לעונה יוצאת דופן, והמהלך הזה עשוי להתברר כהחתמה החשובה ביותר של ארסנל העונה.