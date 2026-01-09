יום שישי, 09.01.2026 שעה 16:31
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2816-3317מכבי חיפה4
2820-3017הפועל ת"א5
2439-3018מכבי נתניה6
2327-2917הפועל פ"ת7
2324-2117בני סכנין8
2134-2217עירוני טבריה9
1828-2217הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

אבוקסיס: זכותו של כל אחד להגיד מה שהוא רוצה

מאמן מכבי נתניה לא רצה להתייחס לקריאות האוהדים להתפטרותו אחרי ה-1:1 הדרמטי מול הפועל ירושלים: "ציפיתי לניצחון, היה לנו חוסר מזל עם הפנדל"

|
יוסי אבוקסיס (שחר גרוס)
יוסי אבוקסיס (שחר גרוס)

במשחק הראשון העונה בליגת העל שהתקיים ביום שישי, מכבי נתניה והפועל ירושלים נפרדו ב-1:1 דרמטי מאין כמותו, כאשר שני השערים נכבשו בתוספת הזמן. יוסי אבוקסיס סיכם את המשחק מהצד של היהלומים, שספגו שוויון דרמטי בפנדל מאוחר.

אבוקסיס אמר לאחר המשחק: “ציפיתי ליותר, ציפיתי לניצחון, הייתה לנו כמות מצבים אדירה בחצי הראשון. בחצי השני החמצנו פנדל, שהחלטתי שטבארש בועט, חוסר מזל. עלינו ליתרון ובדקה ה-90 ומשהו פאול ברחבה”.

כמה אתה מאוכזב מווילסון?
“לא מאוכזב, נחבק אותו וננסה לתקן”.

כמה אתן מתקשים?
“יש לנו פציעות של שחקני ההתקפה המובילים שלנו, זה הגיוני שיש ירידה בכיבוש השערים. עשינו מהלכי כדורגל יוצאים מן הכלל בחצי הראשון”.

אוהדים קוראים לך להתפטר.
“לא רוצה להתייחס, זכותו של כל אוהד להגיד מה שהוא רוצה”.

