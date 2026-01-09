יום שישי, 09.01.2026 שעה 16:00
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
23951-115612מכבי ת"א
22993-103613הפועל העמק
21827-100411הפועל ת"א
211097-104613הפועל חולון
20950-102312הפועל ירושלים
201094-115612בני הרצליה
191132-109813הפועל ב"ש/דימונה
181088-108312עירוני קריית אתא
171013-99712עירוני רמת גן
17999-97312מכבי ראשל"צ
161014-94912עירוני נס ציונה
141051-96712מכבי רעננה
14988-85012הפועל גליל עליון
131060-91912אליצור נתניה

קאמבק בעמק? בניה סרור בשיחות עם קבוצה חדשה

הסנטר, שהתקדם מאוד בשנה שבערה עד שנפצע בברכו ושוחרר מעירוני רמת גן, קרוב לחזרה למגרשים אצל הקבוצה מהצפון שמחפשת להעמיק את מצבת הגבוהים שלה

|
בניה סרור (גיא ביטמן באדיבות מכבי קבוצת כנען רמת גן)
בניה סרור (גיא ביטמן באדיבות מכבי קבוצת כנען רמת גן)

הפועל העמק מחפשת סנטר זר במקום קיידן שדריק שייעדר בחודשים הקרובים עקב פציעה בכתף. בינתיים, היא קרובה להחתים דווקא סנטר ישראלי, כאשר בניה סרור נמצא בשיחות עם המועדון. 

סרור (26, 2.08), נפצע בברכו בדקות הסיום של משחק החוץ של עירוני רמת גן ב-17 במרץ 2025 נגד הפועל עפולה בו ניצחה קבוצתו 68:84. סרור ששיחק עד אז ב-20 משחקים בהם שותף ב-13.1 דקות בממוצע במשחק, קלע 3.3 נקודות בממוצע למשחק והוריד 3.8 כדורים חוזרים למשחק. 

סרור הוא אחד מהשחקנים הישראלים שהתקדמו מאוד בעונה שעברה, והוא התראיין לאתר בסוף ינואר אשתקד ודיבר על ההתקדמות שלו ואז, חודש וחצי לאחר מכן, הגיעה הפציעה. הגבוה עבר ניתוח וכעת מחלים מהפציעה ואמור להיות כשיר במהלך פברואר.

