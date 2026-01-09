קאמבק בעמק? בניה סרור בשיחות עם קבוצה חדשה

הפועל העמק מחפשת סנטר זר במקום קיידן שדריק שייעדר בחודשים הקרובים עקב פציעה בכתף. בינתיים, היא קרובה להחתים דווקא סנטר ישראלי, כאשר בניה סרור נמצא בשיחות עם המועדון.

סרור (26, 2.08), נפצע בברכו בדקות הסיום של משחק החוץ של עירוני רמת גן ב-17 במרץ 2025 נגד הפועל עפולה בו ניצחה קבוצתו 68:84. סרור ששיחק עד אז ב-20 משחקים בהם שותף ב-13.1 דקות בממוצע במשחק, קלע 3.3 נקודות בממוצע למשחק והוריד 3.8 כדורים חוזרים למשחק.

סרור הוא אחד מהשחקנים הישראלים שהתקדמו מאוד בעונה שעברה, והוא התראיין לאתר בסוף ינואר אשתקד ודיבר על ההתקדמות שלו ואז, חודש וחצי לאחר מכן, הגיעה הפציעה. הגבוה עבר ניתוח וכעת מחלים מהפציעה ואמור להיות כשיר במהלך פברואר.