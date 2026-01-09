"גאנדלמן מוכח", "מהלך שעשוי להתברר כגניבה"

עומרי גאנדלמן נמצא על סף מעבר ללצ’ה, שמצידה שוב פונה לשוק של הליגה הבלגית, כאשר גאנדלמן צפוי להיות השחקן השלישי שמצטרף לקבוצת הסרייה א' מבלגיה בשנתיים האחרונות והוא אמור לקבל חוזה לארבע שנים לפי התקשורת האיטלקית.

“בלצ'ה מעדיפים עסקת השאלה ראשונית עם חובת רכישה, בעוד שבגנט מעוניינים לקבל את מלוא סכום ההעברה כבר כעת, כדי שיוכלו להשקיע מחדש בינואר”, נכתב בתקשורת האיטלקית על המהלך. אם תושג עסקה קבועה באופן מיידי, ההערכה באיטליה היא שגנט תקבל סכום של כ-5 מיליון אירו.

יחד עם פארמה, לצ'ה היא אחת משתי הקבוצות שכבשו הכי מעט שערים העונה בסרייה א', עם 12 שערים בלבד ב-18 משחקים. הנתון הזה אילץ אותה לפנות לשוק ההעברות באמצע העונה כדי לפתור את בעיות הכיבוש, וגאנדלמן עשוי לספק לה את הפתרון הנדרש.

עומרי גאנדלמן (IMAGO)

“השחקן בן ה-25, שהוחתם במקור כקשר אחורי פיזי ודומיננטי, עבר טרנספורמציה והפך לאחד מאיומי השער הגדולים בליגה הבלגית. גאנדלמן הוא מלך השערים של גנט העונה עם 7 שערי ליגה, ומאז המעבר לבלגיה הוא הגיע למספר דו ספרתי של שערים בכל אחת משתי העונות המלאות שלו במועדון”, נכתב באיטליה.

“קצת מפתיע לראות את לצ'ה חוזרת שוב לליגה הבלגית כדי לטפל בבעיית ההתקפה הדלה שלה. ניקולה סטוליץ' וקונון אנדרי הגיעו שניהם מהליגה הבלגית במהלך השנה האחרונה. הראשון הוגדר כטעות הגדולה ביותר של פנטלאו קורבינו לאחר שכבש שער אחד בלבד מאז שהצטרף בקיץ, בעוד שהשני רשם 24 הופעות במדי לצ'ה וכבש פעמיים”, מציינים באיטליה.

בארץ המגף המשיכו: “עם זאת, גאנדלמן מגיע אחרי פתיחת עונה פורה במיוחד, עם רקורד מוכח של מציאת הרשת, גם כאשר הוא לא משמש כאיום ההתקפי המרכזי של גנט. המהלך עשוי להתברר כגניבה של ממש עבור לצ'ה, שנאלצה להדוף עניין מצד קבוצות נוספות מהסרייה א', ובראשן בולוניה, שעל פי הדיווחים גילתה עניין בגאנדלמן כבר בקיץ”.