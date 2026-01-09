חבשי, פדידה ואלמקייס ישובו ל-11 מול בית"ר

בני ריינה תצא למשחק חוץ קשה ביותר בטדי מול הקבוצה הלוהטת של בית"ר ירושלים מחר (שבת, 19:30), במטרה לנסות ולהשיג לפחות נקודה אחת אחרי שהקבוצה נכנעה במשחק מול הפועל פתח תקווה, 1:2, תוצאה שבעקבותיה החל מחול שדים סביב עתידו של המאמן הדאם האדיה שמתכנן מספר שינויים בהרכב לעומת ההרכב מהמשחק האחרון.

למרכז ההגנה יחזור עאיד חבשי שהיה בצהובים בזמן שלקישור יחזרו סער פדידה ועילאי אלמקייס. בחלק הקדמי של הקבוצה ניתן יהיה לראות את איאד חלאילי, מוחמד שכר ואווסו קואבינה.

האדיה: "היה לנו שבוע אחרוך לעבוד עם השחקנים. עבדנו בצורה טובה ואני בטוח שהשחקנים יעשו בע"ה את העבודה במגרש על הצד הטוב ביותר, למרות שמולנו תהיה קבוצה שנמצאת קבוצה בכושר המצוין, אבל לכל קבוצה יש נקודות תורפה שעבדנו עליהן. אני מקווה שזה יבוא לידי ביטוי במשחק. דווקא מול קבוצה כזאת שנמצאת במומנטום מצוין, ניצחון שם עשוי להוציא אותנו לדרך חדשה".

אדהם האדיה (ראובן שוורץ)

אלמקייס: "היה שבוע שבו יכולנו לתקן את הטעויות מהמשחק האחרון ובמקביל ללמוד על בית"ר. מודעים למצב הקשה שלנו וגם לתקופה הטובה שבית"ר נמצאת. כמובן שנשעה הכל כדי להילחם ולקחת נקודות".

ההרכב המשוער: ליאור גליקיך, סטיבאנוביץ' מילאדין, עאיד חבשי, ג'וניור פיוס, עבדאלל ג'אבר, אלקסה פיץ', סער פדידה, עילאי אלמקייס, אווסו קואבינה, מוחמד שכר ואיאד חלאילי.