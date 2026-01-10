מעכשיו ב-MLS: רן בנימין הוצג רשמית בדאלאס

אחרי שהעסקה נחתמה והוא עזב את הפועל תל אביב באמצע העונה כאן בישראל, קשר נבחרת ישראל הצעירה, רן בנימין, הוצג היום (שבת) רשמית כשחקן החדש של דאלאס מה-MLS.

הקשר הישראלי חתם על חוזה ארוך טווח ל-5.5 שנים. רן בנימין ישחק בדאלאס עם החולצה מספר 6, ובמועדון האמריקאי הביעו שביעות רצון גבוהה מההחתמה וציינו את הציפיות ממנו.

על פי תנאי ההסכם, בנימין ירוויח למעלה מ-2 מיליון דולר נטו לפני בונוסים לכל תקופת החוזה, וישודרג משמעותית משכרו בהפועל תל אביב. ביום שבת הקרוב ייצא בנימין עם הקבוצה למחנה אימונים בפורטוגל, כחלק מההכנות לעונת ה-MLS.

ניר ענבר, רן בנימין ועידן בן אבו (האתר הרשמי של דאלאס)

החתימה והמעבר של הקש הצעיר לוו על ידי סוכנו עידן בן אבו ועורך דינו ניר ענבר.