יום שישי, 09.01.2026 שעה 19:15
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4920-5319ברצלונה1
4517-4119ריאל מדריד2
3816-3417ויאריאל3
3817-3419אתלטיקו מדריד4
3319-2218אספניול5
2824-3018בטיס6
2620-2418סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2223-2418אלצ'ה9
2123-1418חטאפה10
2029-2418סביליה11
1921-1818אוססונה12
1921-1518אלאבס13
1921-1418ראיו וייקאנו14
1826-2218ריאל סוסיאדד15
1826-2018מיורקה16
1834-1718ג'ירונה17
1630-1718ולנסיה18
1329-2017לבאנטה19
1227-818אוביידו20

תגמול ואיתות: ברצלונה החליפה מספר לברדג'י

רשמית: הקטלונים ביצעו צעד שמהווה אינדיקציה להתקדמות הכלכלית שלהם, כשרשמו את השבדי לקבוצה הבוגרת והוא קיבל את המספר 19 שהיה שייך ללאמין ימאל

|
רוני ברדג'י (IMAGO)
רוני ברדג'י (IMAGO)

ברצלונה עשתה צעד נוסף בדרך לחזרה לכלל ה-1:1, ורוני ברדג'י הפך רשמית לשחקן סגל בקבוצה הראשונה. המועדון הודיע היום כי השבדי נרשם בלה ליגה כשחקן מן המניין וילבש מעתה את החולצה מספר 19, לאחר שעד כה היה רשום כשחקן של קבוצת המילואים עם המספר 28, בעקבות מגבלות הפייר פליי הפיננסי.

הרישום המחודש של ברדג'י מהווה אינדיקציה להתקדמות כלכלית של ברצלונה, שמנסה כבר תקופה ארוכה לשוב למצב שבו היא יכולה לפעול תחת כלל ה-1:1, כלומר להוציא סכום זהה להכנסותיה. כבר בינואר 2025 נדמה היה שהמועדון הצליח בכך, לאחר שהנשיא ז'ואן לאפורטה הכריז על מכירת 5.5 אחוז ממושבי ה-VIP באצטדיון קאמפ נואו החדש, כ-475 מושבים מתוך כ-9,600, בעסקה שהוערכה בכ-100 מיליון אירו לתקופה של 30 שנה.

אלא שבשלב מאוחר יותר נתקלה ברצלונה בקושי, כאשר חברת הביקורת Crowe Global סירבה להכיר בעסקה כהכנסה בפועל, בין היתר משום שהקבוצה טרם חזרה לשחק בקאמפ נואו. כתוצאה מכך, אף שהמועדון כבר קיבל חלק מהתשלום, הוא נאלץ להסיר אותו מהדו"ח הפיננסי שהוגש לליגה במרץ, ולא הצליח לחזור לכלל 1:1. ההכרזה על רישומו של ברדג'י נועדה, בין היתר, להציג התקדמות בתהליך ההתאוששות הכלכלית, שלדברי לאפורטה מתקדם בכיוון הנכון.

רוני ברדגרוני ברדג'י (IMAGO)

במקביל, מדובר גם בפרס מקצועי לשחקן עצמו. ברדג'י, שחקן שבדי ממוצא סורי שנולד בכוויית, לא זכה לדקות משחק רבות בשל נוכחותו של לאמין ימאל באגף ימין, אך בכל הזדמנות שקיבל הצליח להרשים ולהעלות את ערכו. הוא בלט במיוחד בחצי גמר הסופר קאפ הספרדי מול אתלטיק בילבאו, והופעתו שם חיזקה עוד יותר את מעמדו בסגל.

גם בסעודיה, שם הוא מוכר מאוד, שמו ממשיך לצבור הערכה. תג המחיר של 2.5 מיליון אירו ששילמה ברצלונה עבורו נראה כבר כעת כעסקה משתלמת במיוחד, והמהלך כולו נחשב לפגיעה מדויקת של המנהל המקצועי דקו.

כחלק מהמהלך, הצליחה ברצלונה לפנות מקום במסת השכר של הקבוצה הראשונה, לא רק כדי לרשום את ברדג'י, אלא גם כדי לעמוד בהתחייבות לרישומו של ז'ואאו קאנסלו כחיזוק של חלון החורף. החל מהגמר הקרוב של הסופר קאפ, יופיע ברדג'י עם המספר 19, מספר שכבר לבש במהלך משחקי ההכנה בקיץ האחרון.

רוני ברדגרוני ברדג'י (IMAGO)

למספר 19 יש משמעות סמלית במועדון. השחקן האחרון שלבש אותו היה לאמין ימאל, שעבר למספר 10 לאחר שאנסו פאטי, כיום במונאקו, עזב את המספר שבעבר היה שייך לליאו מסי. מאז הנהגת המספור האישי בלה ליגה, לבשו את המספר 19 שחקנים רבים ומוכרים, וכעת ברדג'י הוא ה-20 במספר.

הראשון היה לואיס קאררס בעונת 1995/96, ואחריו שמות בולטים כמו חואן אנטוניו פיצי, פטריק קלייברט, ליאו מסי, מקסוול, מרטין מונטויה, סנדרו רמירס, לוקה דין, סרחיו אגוארו, פראן טורס ולאמין ימאל. כך, בתוך מהלך אחד, ברצלונה גם מחזקת את שורות הקבוצה הראשונה, גם מתגמלת שחקן צעיר על עבודה והתמדה, וגם מאותתת לליגה ולשוק על התקדמות ממשית במצבה הכלכלי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */