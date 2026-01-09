פרדיננד: שוויניסיוס יתמקד בלשחק וישכח מהשאר

ויניסיוס ג'וניור לא משאיר אף אחד אדיש. המשחק שלו מול אתלטיקו מדריד שוב היה אפור בחצי גמר הסופר קאפ הספרדי. פעם נוספת הוא הפך לכותרת בגלל פרובוקציה של דייגו סימאונה יותר מאשר בזכות הכדורגל שלו. הברזילאי נמצא בתקופה חלשה שממנה הוא לא מצליח לצאת, אך ממשיך להיות במרכז הבמה בשל המחלוקות הקבועות סביבו.

"ויניסיוס הוא שחקן פנטסטי, אבל הוא חייב להתמקד בלשחק ולשכוח מכל השאר", אמר ריו פרדיננד, שחקן מנצ’סטר יונייטד ונבחרת אנגליה לשעבר וכיום פרשן טלוויזיה. "אז מה אם סימאונה אמר לו שפלורנטינו יעיף אותו? שיגיב עם 0:1, 0:2 ו-0:3 ולילה טוב", הוסיף, כשהוא מייעץ לשחקן. זה בדיוק מה שבמדריד מנסים להשיג מאז שהפכו אותו לכוכב.

מגנט למחלוקות

נכון שהברזילאי הוא מגנט למרכז המחלוקת. הוא פיתיון לביקורת, דרך שחוקה לתקוף אותו שכבר מתחילה לשעמם. ובאתלטיקו מאשימים אותו שהוא זה שהתחיל את הדו שיח עם סימאונה, כשאמר לו "עכשיו ישרקו לך פנדל, תהיה רגוע", בעקבות נגיעת יד אפשרית של רודיגר ברחבה.

ויניסיוס מורחק מדייגו סימאונה (IMAGO)

המציאות המקצועית גם היא פועלת נגדו בשל היכולת שהוא מציג. הוא לא מצליח לצאת מהתקופה החלשה שבה הוא תקוע. הוא מופיע במינונים קטנים. הוא איבד את היציבות שהפכה אותו למסוכן מול הגנות היריבה. בחצי הגמר מול האדומים לבנים הוא נראה מאיים בפתיחה, אך סיים כשהוא מתפוגג בניסיון שלא מצליח, והוסיף עוד הופעה מאכזבת.

15 משחקים בלי שער

הוא רשם עוד משחק בלי לכבוש, וכעת מדובר ב-15, 1,286 דקות ללא שער, מספר שלא עובר בקלות אצל שחקן התקפה של ריאל מדריד. מול אתלטיקו לא הייתה לו השפעה התקפית. ב-15 המשחקים הללו התרומה העיקרית שלו הסתכמה ב-3 בישולים, 2 לאמבפה, מול אולימפיאקוס ו-ולנסיה, ואחד לרודריגו, מול אלאבס. מעט מאוד עבור שחקן שמצופה ממנו לעשות את ההבדל.

למרות התרומה המועטה או הלא קיימת, צ'אבי אלונסולא מעז להשאיר אותו על הספסל. רודריגו עבר משבר דומה והפך למחליף עד שחזר לעצמו. ויניסיוס נמצא ברגע מורכב, והירידה ביכולת שלו קשורה למחלוקות עם ריאל מדריד סביב חידוש החוזה, שמשאירות את עתידו באוויר. “או שייסגר הסכם, או שפלורנטינו יעביר אותו בקיץ כדי לתת צדק לדבריו של סימאונה”, עקצו בתקשורת הספרדית.