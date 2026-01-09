מייקל אואן: להחתים עכשיו את קיין זה לזרוק כסף

כדורגלן העבר האנגלי מייקל אואן דיבר בפתיחות על עתידו של הארי קיין. למרות שהביע את הערכתו לחלוץ הבין-לאומי, אקס ריאל מדריד הודה שכעת לא היה משקיע בו אפילו אירו אחד, והסביר באופן ברור את הסיבות: "הבעיה עם הארי קיין היא שגם אם הוא עדיין שחקן מדהים, להחתים אותו זה לזרוק כסף. אתה מחתים אותו לעכשיו, אבל לכמה שנים זה נותן לך? שנה, שתיים, שלוש, ארבע? אני לא יודע. ברור שהוא לא מראה סימני הזדקנות, אבל לשלם סכומים כאלה עבור מעט שנים של תפוקה, זה נראה לי בלתי נתפס", אמר אואן.

אואן הביע פליאה מהעניין של ברצלונה וקבוצות נוספות בקיין, שכן הוא נמצא בגיל שבו הוא מתמקד בשלב הסופי של הקריירה שלו, ואף מתח ביקורת על כך שחתם בעבר בבאיירן: "הוא זכה באליפות, כבש הרבה שערים ושבר הרבה שיאים, אבל אני חושב שלכל זה היה הרבה יותר משקל בפרמייר ליג. אז הוא היה היום קרוב מאוד לשיא של אלן שירר. הוא קצת נעלם מהעין ולא זכה בליגת האלופות".

שחקן העבר ציין שקיין לא היה צריך לעזוב את אנגליה מלכתחילה: "מאוד הייתי רוצה שהוא יישאר בפרמייר ליג. הייתה לי תחושה שהיו לו כל הקלפים ביד והוא נתן אותם במחיר נמוך מאוד. אמרתי את זה גם בזמן אמת".

מייקל אואן (רויטרס)

בימים האחרונים הארי קיין הבהיר שאין לו כל כוונה להפעיל את סעיף היציאה שלו בסך 65 מיליון אירו ולעזוב ביוני, וכי הוא כבר מנהל מגעים על הארכת חוזהו עם באיירן, שחוזהו הנוכחי איתה מסתיים ביוני 2027. החלוץ האנגלי כן בחן אפשרויות בשבועות האחרונים ואף שוחח עם ברצלונה כדי להיות המחליף של רוברט לבנדובסקי, אך לבסוף החליט להישאר בבונדסליגה.