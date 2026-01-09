יום שישי, 09.01.2026 שעה 17:36
ליגה גרמנית 25-26
4111-5515באיירן מינכן1
3212-2615בורוסיה דורטמונד2
2920-3315באייר לברקוזן3
2919-3015לייפציג4
2720-2915הופנהיים5
2622-2515שטוטגרט6
2530-3015איינטרכט פרנקפורט7
2123-2015אוניון ברלין8
2026-2515פרייבורג9
1728-1815ורדר ברמן10
1624-2215פ.צ. קלן11
1624-1815בורוסיה מנשנגלדבאך12
1625-1615המבורג13
1528-2315וולפסבורג14
1428-1715אוגסבורג15
1226-1315סט. פאולי16
1134-1315היידנהיים17
826-1315מיינץ18

מייקל אואן: להחתים עכשיו את קיין זה לזרוק כסף

כדורגלן העבר של ריאל מדריד ומנצ’סטר יונייטד אמר שהיה פוסל, אילו היה ברצלונה או קבוצה אחרת, החתמה של חלוץ באיירן מינכן תמורת 65 מיליון אירו


הארי קיין (IMAGO)
הארי קיין (IMAGO)

כדורגלן העבר האנגלי מייקל אואן דיבר בפתיחות על עתידו של הארי קיין. למרות שהביע את הערכתו לחלוץ הבין-לאומי, אקס ריאל מדריד הודה שכעת לא היה משקיע בו אפילו אירו אחד, והסביר באופן ברור את הסיבות: "הבעיה עם הארי קיין היא שגם אם הוא עדיין שחקן מדהים, להחתים אותו זה לזרוק כסף. אתה מחתים אותו לעכשיו, אבל לכמה שנים זה נותן לך? שנה, שתיים, שלוש, ארבע? אני לא יודע. ברור שהוא לא מראה סימני הזדקנות, אבל לשלם סכומים כאלה עבור מעט שנים של תפוקה, זה נראה לי בלתי נתפס", אמר אואן.

אואן הביע פליאה מהעניין של ברצלונה וקבוצות נוספות בקיין, שכן הוא נמצא בגיל שבו הוא מתמקד בשלב הסופי של הקריירה שלו, ואף מתח ביקורת על כך שחתם בעבר בבאיירן: "הוא זכה באליפות, כבש הרבה שערים ושבר הרבה שיאים, אבל אני חושב שלכל זה היה הרבה יותר משקל בפרמייר ליג. אז הוא היה היום קרוב מאוד לשיא של אלן שירר. הוא קצת נעלם מהעין ולא זכה בליגת האלופות".

שחקן העבר ציין שקיין לא היה צריך לעזוב את אנגליה מלכתחילה: "מאוד הייתי רוצה שהוא יישאר בפרמייר ליג. הייתה לי תחושה שהיו לו כל הקלפים ביד והוא נתן אותם במחיר נמוך מאוד. אמרתי את זה גם בזמן אמת".

מייקל אואן (רויטרס)מייקל אואן (רויטרס)

בימים האחרונים הארי קיין הבהיר שאין לו כל כוונה להפעיל את סעיף היציאה שלו בסך 65 מיליון אירו ולעזוב ביוני, וכי הוא כבר מנהל מגעים על הארכת חוזהו עם באיירן, שחוזהו הנוכחי איתה מסתיים ביוני 2027. החלוץ האנגלי כן בחן אפשרויות בשבועות האחרונים ואף שוחח עם ברצלונה כדי להיות המחליף של רוברט לבנדובסקי, אך לבסוף החליט להישאר בבונדסליגה.

