ליגה ספרדית 25-26
4920-5319ברצלונה1
4517-4119ריאל מדריד2
3816-3417ויאריאל3
3817-3419אתלטיקו מדריד4
3319-2218אספניול5
2824-3018בטיס6
2620-2418סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2223-2418אלצ'ה9
2123-1418חטאפה10
2029-2418סביליה11
1921-1818אוססונה12
1921-1518אלאבס13
1921-1418ראיו וייקאנו14
1826-2218ריאל סוסיאדד15
1826-2018מיורקה16
1834-1718ג'ירונה17
1630-1718ולנסיה18
1329-2017לבאנטה19
1227-818אוביידו20

הזלזול של ויניסיוס שהוביל להערה של סימאונה

הברזילאי, כך טוענים באתלטיקו מדריד, התגרה בספסל היריבה לפני שצ'ולו אמר לו את המשפט הוויראלי על פלורנטינו פרס. מה אמר כוכב ריאל לארגנטינאי?

|
סימאונה ו-ויניסיוס (צילום מסך)
סימאונה ו-ויניסיוס (צילום מסך)

הדרבים המדרידאיים נוטים להיות עתירי מתח, והם כאלה אף יותר כשעל הפרק כרטיס לגמר הסופר קאפ. זה לא פוטר את הגיבורים על כר הדשא מהתנהגות מתריסה, שחצנית ומזלזלת, כמו זו שאליה כבר התרגלנו מוויניסיוס. הברזילאי, שגם הקהל שלו עצמו מתחיל להתעייף ממנו ואף שרק לו בשני המשחקים האחרונים כשיצא כמחליף, הסתכסך עם יריבים, מאמנים, שופטים, קהל.... וגם חצי הגמר של הטורניר בין ריאל מדריד לאתלטיקו, כמובן, לא היה יוצא מן הכלל, והוא שוב מצא את עצמו במרכז הסערה.

ויניסיוס, שהיה פעיל יותר מחוץ למגרש מאשר בתוכו, ניגש אל הקו כדי לדבר עם דייגו סימאונה, והמאמן הארגנטינאי אמר לו: "פלורנטינו יעיף אותך, תזכור מה שאני אומר לך". משפט שהותיר את הברזילאי למשך כמה שניות מרוכז יותר בארגנטינאי מאשר בכדור, כפי שתיעדו המצלמות.

עם זאת, באתלטיקו מדריד טוענים שהיו אלה ההתגרויות וההערות של ויניסיוס שהובילו לתגובה של צ'ולו. בעיטה של חוליאן אלברס פגעה ביד של רודיגר, ובספסל הקולצ'ונרוס דרשו פנדל בעקבות המהלך. כשראה את הדרישות הללו, ויניסיוס, בגישתו השחצנית המוכרת, ניגש לאזור ואמר: "כן, כן, ישרקו לכם פנדל". סימאונה שמע זאת, והברזילאי התעקש שוב: "תהיה רגוע, עוד רגע שורקים לך פנדל".

ויניסיוס ודייגו סימאונה (IMAGO)ויניסיוס ודייגו סימאונה (IMAGO)

אלו היו הערות שלא מצאו חן כלל בעיני המאמן הארגנטינאי, שבסופו של דבר נפל לפרובוקציה של השחקן והפך למושא ביקורת מכל עבר. והסיפור, למרבה ההפתעה, לא הסתיים כאן. הברזילאי הגיב ברשתות החברתיות לפוסט עם הווידאו של העימות ביניהם, תוך התקפה והזכרת התוצאות האחרונות לארגנטינאי: "הפסדת, עוד הדחה".

מאמן אתלטיקו ניסה להנמיך את הלהבות שנוצרו על הדשא במסיבת העיתונאים שלאחר המשחק. "אני לא זוכר, יש לי זיכרון בעייתי. מה שקורה על המגרש, מגיל צעיר, נשאר שם". עם זאת, צ'אבי אלונסו, תוך הימנעות מהתייחסות לפרובוקציה של שחקנו, ליבה את האש מול כלי התקשורת: "הרגע הזה לא מצא חן בעיניי. צ'ולו אמר לו משהו, ודברים כאלה חוצים את הרוח שצריך להיות כלפי החברים. אני לא אוהב שפונים כך לחברים. לא הכל מותר".

