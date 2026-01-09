טבארש ולוי פותחים בנתניה, דון בהפועל י-ם

המחזור ה-18 בליגת העל נפתח היום (שישי, 14:00) במשחק שמתחיל את הסופ”ש באווירה מעט אחרת ממה שהתרגלנו, כאשר מכבי נתניה מארחת את הפועל ירושלים באצטדיון מרים, כששתי הקבוצות מחפשות לחזור למסלול הניצחונות.

הרכב מכבי נתניה: עומר ניראון, הריברטו טבארש, כארם ג'אבר, עמית כהן, דניס קוליקוב, רותם קלר, יובל שדה, מקסים פלקושצ'נקו, מאור לוי, דניאל אטלן ו-ווילסון האריס.

הרכב הפועל ירושלים: נדב זמיר, עומר אגבדיש, יונתן ליש, נועם מלמוד, אופק נדיר, ג’ון אוטומאו, אווקה אשטה, סדריק דון, איבה רנסום, אוהד אלמגור, אנדרו אידוקו.

הקבוצה של יוסי אבוקסיס פתחה את העונה די טוב, אבל לאחרונה חוותה ירידה ביכולת ולהוציא את המשחק גביע, היא סופרת כבר ארבעה משחקים ללא ניצחון (2:0 להפועל ב”ש, 1:1 עם מכבי ת”א, 2:0 להפועל פתח תקווה ו-4:0 לעירוני טבריה). כעת, נתניה נמצאת במקום השמיני ומקווה לצאת מהמשבר.

בצד השני של המתרס, הקבוצה מהבירה שחווה מבחינתה עונה רעה עם שני ניצחונות בלבד ב-17 משחקים ו-11 נקודות בסך הכל עד כה, כשמסביב גם כמובן הרחשים לגבי ההתנהלות של זיו אריה וברקע המתיחות בין המאמן לסדריק דון. כעת, הפועל ירושלים רוצה ניצחון שיוציא אותה אולי לדרך חדשה.

בסיבוב הקודם הקבוצות נפגשו אי שם בסוף ספטמבר, כאשר אז איליי מדמון כבש ראשון להפועל י-ם, אך נתניה ביצעה קאמבק בדקות הסיום עם שער של מתאוס דאבו בדקה ה-88 והיא ניצחה 1:2. בסה”כ, ב-15 המפגשים האחרונים, נתניה יצאה עם ידה על העליונה 10 פעמים לעומת ארבע בלבד של הקבוצה מהבירה, כשפעם אחת המשחק הסתיים ללא הכרעה.