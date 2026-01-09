יום שישי, 09.01.2026 שעה 14:14
ספורט אחר  >> טאקוונדו / אגרוף

אתם קבעתם - נבחרי השנה של "נוקאאוט!"

האזינו לפרק 23 של הפודקאסט: יניב קמינסקי ואולגה רובין מסכמים את שנת 2025 בעולם הלחימה. תוצאות הקטגוריות מהצבעות הקהל ושמעון סמטוריצקי מתארח

|
פודקאסט
פודקאסט "נוקאאוט!" (מערכת ONE)

יניב קמינסקי ואולגה רובין מסכמים את 2025 בפרק חדש של “נוקאאוט!”. תוצאות כל הקטגוריות עם ההצבעות שלכם מהשבועות האחרונים כולל תיקו באחת הקטגוריות! קמינסקי ואולגה נותנים את הבחירות שלהם, האם הם חשבו כמוכם?? 

בנוסף חדשות ועדכונים, מי הוא הזוג הלוהט והמפתיע של עולם הלחימה?? שני הלוחמים המפתיעים שבדרך לתוכנית טלוויזיה ברוסיה לפתוח מחדש את אחת היריבויות הגדולות בהיסטוריה של הספורט, התאונה הטראגית של אנתוני ג'ושוע אחרי הניצחון על ג’ייק פול, העדכון הקריטי של אספינל לגבי מצבו והאם הבית הלבן יושפע מכך, ונתן לוי מקבל קרב על החגורה של קראטה קומבט! 

שמעון סמוטריצקי (FURY FC)שמעון סמוטריצקי (FURY FC)
נתן לוי (רויטרס)נתן לוי (רויטרס)
https://youtu.be/L1I3J9tvY-w

שמעון סמטוריצקי מתארח על הקו מנבדה בארה"ב ומספר על הקרב המסקרן שמצפה לו ביום שישי הקרוב, ומי הלוחם שקעקע את הספונסר שלו על המצח? כל זאת ועוד הכרזות בפרק 23, צפו והאזינו

