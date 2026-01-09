לאזטיץ' צפוי להמשיך עם אותו הרכב נגד בני סכנין

מכבי תל אביב תארח מחר (שבת, 15:00) את בני סכנין באצטדיון בלומפילד. המאמן, ז’רקו לאזטיץ’, צפוי להמשיך עם אותו ההרכב שפתח בניצחון 1:3 על הפועל ירושלים ביום שבת שעבר, לאחר שגם באימון המסכם תורגלו אותם 11 שחקנים. לא אירוע שקורה יותר מדי בעידן הסרבי.

חוליית ההגנה תכלול שוב את אופק מליקה, טייריס אסאנטה, רז שלמה, איתי בן חמו ורוי רביבו. במרכז המגרש יפתחו איסוף סיסוקו, עידו שחר וקרווין אנדרדה, שיזכה לקרדיט מהצוות המקצועי לפתוח בהרכב זה משחק שני ברציפות, לראשונה העונה. בחלק הקדמי ימשיכו הליו וארלה, אושר דוידה ואלעד מדמון, שהציג יכולת טובה במחזור הקודם עם שער ובישול מול ירושלים.

במכבי תל אביב מקווים ששעת המשחק הנוחה והתחזית למזג אוויר נוח יסייעו למשוך קהל רב לבלומפילד, שיתמוך בקבוצה במטרה להשיג ניצחון ליגה שני ברציפות וכל זאת לקראת הדרבי בגביע המדינה שייערך ביום רביעי הקרוב.