שונות  >> Winner השבוע

ברגע האחרון: איתן אזולאי הוא Winner המחזור

קשר הירוקים עקף בסיום קרב מותח את בלם בית"ר, גדראני, אחרי שהוביל את קבוצתו לניצחון בדרבי עם שער. מדמון, ונטורה, דוד וגולאני לא היו רחוקים

|
ה-Winner של המחזור, איתן אזולאי (צור חלפון - גרפיקה)
ה-Winner של המחזור, איתן אזולאי (צור חלפון - גרפיקה)

המחזור ה-17 בליגת העל מאחורינו וסיפק מספר אירועים גדולים ומרתקים, התמודדויות מותחות ושערים מכריעים. רגע לפני פתחו של סבב משחקים נוסף, אתם קבעתם שמי שזכה ב-Winner המחזור הוא קשר מכבי חיפה, איתן אזולאי.

שחקנה של הירוקים לקח פיקוד על חוליית הקישור בהיעדרו של חברו עלי מוחמד בדרבי מול הפועל חיפה ואף התכבד בשער יפה מרחוק, שפתח את החגיגות עבור אוהדי הקבוצה המארחת, שניצחה בסיום בתוצאה 0:2. 

אזולאי גבר על בלמה של בית”ר ירושלים, לוקה גדראני, אשר נאבק על התואר עד לשניות האחרונות אחרי שעזר לקבוצתו להמשיך ביכולת עם 1:2 על עירוני קריית שמונה. אלעד מדמון, לוקאס ונטורה, רועי דוד ודניאל גולאני לא היו רחוקים גם כן, אך בסיום כאמור קשר מכבי חיפה נבחר בשקלול של יותר מ-25,000 אנשים שהצביעו.

