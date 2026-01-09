קאנגווה יחזור להרכב, דריכות בב"ש לקראת חיפה

אחרי שרשמה ניצחון גדול 0:5 באצטדיון דוחא על בני סכנין, הפועל באר שבע רוצה להמשיך מחר (שבת, 20:00) את המומנטום במשחק בית קשה נגד מכבי חיפה באצטדיון טרנר.

"מכבי חיפה זאת מכבי חיפה ואנחנו נותנים לה את כל הכבוד שיש. אם היא תנצח היא יכולה לחזור למאבק אליפות, ככה שהמטרה שלנו כפולה. משחק נגד מכבי חיפה הוא תמיד קשה, לכן כולנו צריכים לבוא בגישה נכונה כמו נגד סכנין".

מאמן באר שבע, רן קוז'וק, יערוך הבוקר את האימון המסכם ויצטרך לקבל החלטה סופית אם לפתוח עם זאהי אחמד או אמיר גאנח. פרט לכך, ההרכב די סגור כשקינגס קנגוואה יחזור לשחק בקישור לצד לוקאס ונטורה ואליאל פרץ.

חמודי כנעאן, שכבש שער בכורה נהדר נגד בני סכנין וקיבל מחמאות על ההתקדמות שלו, צפוי לקבל דקות משמעותיות מהספסל. רועי לוי שהחמיץ את המשחק נגד סכנין בגלל פציעה, בספק גדול גם למחר וכנראה שלא יהיה בסגל.