דקה 9: בני יהודה - הפועל כפ"ס 0:0

עוד יום שישי הגיע, וזה אומר עוד מפגשים מרתקים בליגה הלאומית. המחזור ה-18 של הליגה השנייה בטיבה בישראל משוחק בשעה זו, כשבמוקד, בני יהודה מארחת את הפועל כפר סבא. בנוסף, מכבי הרצליה יוצאת למשחק חוץ אצל נועלת הטבלה, הפועל נוף הגליל, מכבי יפו פוגשת את מ.ס כפר קאסם, הפועל רעננה מארחת את הפועל ראשון לציון ועירוני מודיעין מתמודדת מול מ.ס קריית ים.

בני יהודה – הפועל כפר סבא 0:0

הקבוצה משכונת התקווה לא נמצאת איפה שהיא רצתה להיות בטבלה. הכתומים פיללו על עלייה מיוחלת לליגת העל, אך כעת הם יותר מתרכזים בלא לרדת לליגה א’. אף על פי כן, הם מגיעים למשחק היום במומנטום חיובי, אחרי שני ניצחונות רצופים כולל 0:3 גדול על הפועל כפר שלם בחוץ במחזור האחרון. מנגד, הירוקים נמצאים בחלק העליון של הטבלה וחולמים לעלות ליגה. האורחת רוצה להתאושש מהתבוסה למכבי פתח תקווה לפני שבוע ולחזור הביתה עם 3 נקודות.

הפועל נוף הגליל – מכבי הרצליה 0:0

החבורה של אלעד בראון ממשיכה בעונה החלומית שלה, כשיש לה כבר מטרה ברורה והיא עלייה היסטורית לליגת העל. הרצליה מגיעה אחרי הפסד להפועל רעננה בבית ויודעת שניצחון היום משמעותו עוד דחיפה לעבר המטרה. מנגד, המארחת נועלת את טבלת הלאומית על אף שהיא סופרת כבר ארבעה משחקים ברצף ללא הפסד. 3 נקודות מפתיעות היום יהיו קריטיות במאבק ההישארות.

מכבי יפו – מ.ס כפר קאסם 0:0

החבורה של איציק ברוך מסובכת במעמקי הטבלה וחייבת ניצחון בשביל לנסות ולצאת משם. המארחת מגיעה אחרי הפסד להפועל רמת גן במחזור הקודם ורוצה לחזור כאמור למסלול הניצחונות. בצד השני, טאלב טוואטחה וחניכיו עדיין במאבק לעליית ליגה היסטורית, כשניצחון היום בוודאי ייתן להם דחיפה חיובית בדרך למטרה האפשרית.

הפועל רעננה – הפועל ראשון לציון 0:0

הקבוצה מעיר היין עדיין לא מוותרת על החלום להעפיל לליגת העל, על אף ששלושה משחקים רצופים ללא ניצחון עצרו אותה מעט, אך 3 נקודות היום יוכלו להוציא את הכתומים לדרך חדשה. מולם ניצבת המארחת, שניצחון ביתי יעזור לה לברוח עוד מהתחתית הצמודה, ואף להרים אותה לחלק העליון של הטבלה.

עירוני מודיעין – מ.ס קריית ים 0:0

בעוד משחק מסקרן, אנחנו מקבלים שתי קבוצות שצמודות במרכז הטבלה, כשהן מגיעות למחזור עם מספר זהה של נקודות. המארחת באה אחרי ניצחון 0:1 נגד הפועל חדרה, כשהאורחת עשתה תיקו 2:2 עם הפועל נוף הגליל ביום שני האחרון.