ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
328-2814מכבי אחי נצרת1
2911-2414מכבי נווה שאנן2
2613-2214הפועל כרמיאל3
2513-2314מכבי אתא ביאליק4
2518-2714מ.ס. טירה5
2117-2114הפועל ב.א.גרבייה6
1820-1514בני מוסמוס7
1825-1714עירוני נשר8
1715-1514הפועל מגדל-העמק9
1617-1414הפועל בית שאן10
1621-1414צעירי אום אל פאחם11
1429-1514צעירי טמרה12
1321-1814הפועל עראבה13
1325-1714הפועל טירת הכרמל14
923-914מכבי נוג'ידאת15
124-1714הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
3611-3514מכבי קרית גת1
2615-2514מ.כ. צעירי טירה2
2515-1814מ.ס. דימונה3
2318-2514מ.כ. ירושלים4
2119-2814מכבי עירוני אשדוד5
2118-1814שמשון תל אביב6
2124-2214בית"ר יבנה7
2017-1914מ.כ. כפ"ס8
2021-1914מכבי קרית מלאכי9
1921-2614מ.כ. חולון ירמיהו 10
1920-2114מכבי יבנה11
1623-1614הפועל הרצליה12
1415-1114הפועל אזור13
1223-1914בית"ר נורדיה ירושלים14
1029-1114הפועל מרמורק15
1031-1114הפועל ניר רמה"ש16

"הם סייענים, לא יותר. רגוע שיחזרו לשחק בינואר"

ההשעיה הזמנית של סועאד ותקרורי מבוטלת, כך קבעו עו"ד ישראל שמעוני ונעם ליובין: "התביעה הבהירה כי אינה צופה חזרה של הנאשמים על מעשיהם בקרוב"

בשורות טובות לצמד שחקני ליגה א', בשנים האחרונות, ואסים סואעד ואמיר תקרורי. לאחר הפלונטר בו עמדו ("רוצים לחזור לשחק כדורגל, אבל ההשעיה כנגדנו עדיין בתוקף ללא סיבה נראית לעין"), דיון נוסף נערך בעניינם, זאת בפני הדיינים, עו"ד ישראל שמעוני ועו"ד נעם ליובין, בנוכחות השחקנים ועו"ד אוהד כהן, המייצג השניים, לצד עו"ד גלעד ברגמן, תובע ההתאחדות.

עו"ד גלעדן ברגמן בדיון: "אני מסכים לביטול ההשעיה ושייקבע מועד הוכחות. בתיק הספציפי הזה, אני מוכן לבטל את ההשעיה הזמנית, הם סייענים, לא יותר מזה. אני רגוע שהם יחזרו לשחק בינואר. אבקש כי ייקבע מועד הוכחות". עו"ד אוהד כהן המשיך וסיכם: "הבקשה (למחיקת כתב האישום) מתייתרת, אם הם חוזרים לשחק. לא נעמוד על הבקשה".

בהחלטת ביניים, ציינו הדיינים, עו"ד ישראל שמעוני ועו"ד נעם ליובין, כי "נוכח הסכמת הצדדים ולאחר שהתביעה הבהירה כי אינה צופה חזרה של הנאשמים על מעשיהם בקרוב, אנחנו מוצאים את הבקשה לביטול ההשעייה הזמנית ואת הודעת ב"כ הנאשמים כי הינו חוזר בו מבקשתו למחיקת כתב האישום כראויים ואנו נותנים להם תוקף של החלטה".

ואסים סועאד ואמיר תקרורי בני 27, כך ששנים עוד לפניהם בכדורגל הישראלי. ואסים החל את קריירת הבוגרים שלו במכבי נוג'ידאת, עוד כששיחקה בליגה ב'. בהמשך, שיחק בנחף, נהריה, רובי שפירא חיפה, ערערה ופרדיס. אמיר החל את קריירת הבוגרים שלו בבני קלנסוואה, כששיחקה בעונת 2016/17 בליגה ג'. בהמשך, שיחק, בין היתר, גם בצעירי טייבה ובהפועל קלנסוואה.

