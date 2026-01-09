"הם סייענים, לא יותר. רגוע שיחזרו לשחק בינואר"

בשורות טובות לצמד שחקני ליגה א', בשנים האחרונות, ואסים סואעד ואמיר תקרורי. לאחר הפלונטר בו עמדו ("רוצים לחזור לשחק כדורגל, אבל ההשעיה כנגדנו עדיין בתוקף ללא סיבה נראית לעין"), דיון נוסף נערך בעניינם, זאת בפני הדיינים, עו"ד ישראל שמעוני ועו"ד נעם ליובין, בנוכחות השחקנים ועו"ד אוהד כהן, המייצג השניים, לצד עו"ד גלעד ברגמן, תובע ההתאחדות.

עו"ד גלעדן ברגמן בדיון: "אני מסכים לביטול ההשעיה ושייקבע מועד הוכחות. בתיק הספציפי הזה, אני מוכן לבטל את ההשעיה הזמנית, הם סייענים, לא יותר מזה. אני רגוע שהם יחזרו לשחק בינואר. אבקש כי ייקבע מועד הוכחות". עו"ד אוהד כהן המשיך וסיכם: "הבקשה (למחיקת כתב האישום) מתייתרת, אם הם חוזרים לשחק. לא נעמוד על הבקשה".

בהחלטת ביניים, ציינו הדיינים, עו"ד ישראל שמעוני ועו"ד נעם ליובין, כי "נוכח הסכמת הצדדים ולאחר שהתביעה הבהירה כי אינה צופה חזרה של הנאשמים על מעשיהם בקרוב, אנחנו מוצאים את הבקשה לביטול ההשעייה הזמנית ואת הודעת ב"כ הנאשמים כי הינו חוזר בו מבקשתו למחיקת כתב האישום כראויים ואנו נותנים להם תוקף של החלטה".

ואסים סועאד ואמיר תקרורי בני 27, כך ששנים עוד לפניהם בכדורגל הישראלי. ואסים החל את קריירת הבוגרים שלו במכבי נוג'ידאת, עוד כששיחקה בליגה ב'. בהמשך, שיחק בנחף, נהריה, רובי שפירא חיפה, ערערה ופרדיס. אמיר החל את קריירת הבוגרים שלו בבני קלנסוואה, כששיחקה בעונת 2016/17 בליגה ג'. בהמשך, שיחק, בין היתר, גם בצעירי טייבה ובהפועל קלנסוואה.