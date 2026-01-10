"כן כעסתי, הגיע לי יחס אחר מהפועל תל אביב"

אלן אוז'בולט היה במשך כמה עונות אחד החלוצים הזרים הבולטים בליגת העל. הוא כבש, הכריע משחקים והשאיר חותם גם בהפועל חיפה וגם בהפועל תל אביב, עד שנקלע למציאות שלא הרבה שחקנים זרים לא יהיו או היו מוכנים אליהם: מלחמה, חוסר ודאות, עונה קבוצתית חלשה ולבסוף שיחה שבה הוא מתבקש, באמצע העונה, למצוא קבוצה אחרת ולעזוב.

ה-7 באוקטובר תפס אותו בישראל, רחוק מהמשפחה, והפך את הקריירה שלו ברגע אחד מסיפור הצלחה לסיטואציה מורכבת ומטלטלת – מקצועית ואישית כאחד. שנה וחצי אחרי הפרידה הכואבת מהפועל ת”א, אוז'בולט נמצא במקום אחר לגמרי. ביוון, במדי לבדיאקוס, הוא פורח מחדש, סגן מלך השערים בליגה היוונית הראשונה, מאחורי איוב אל כעבי מאולימפיאקוס, ונהנה מכדורגל, יציבות וחיוך שחזר לפנים.

לצד החבר הטוב הישאם לאיוס והישראלי ג’ואל אבו חנא, החלוץ הסלובני פותח הכל בראיון מיוחד ל־ONE: על ישראל, על המלחמה, על הפועל ת”א, על הירידה, וגם על החיים החדשים והטובים שנבנו מחדש ביוון.

אלן, קודם כל איך אתה בימים אלו?

"שנה וחצי אני כבר לא בישראל, יוון מדינה טובה מאוד מזג האוויר טוב מאוד והכדורגל כאן נהדר. המשפחה שלי נהנית מאוד ויותר רגוע עבורנו בלבדיאקוס. אין לי יותר מדי סיבות להתלונן".

אתה כבר עונה וחצי בלבדיאקוס ביוון, עושה רושם שאתה עושה חיל.

"הכדורגל ביוון מאוד טקטי, חזק מאוד, יש קבוצות גדולות. בחמשת החודשים הראשונים לקח לי זמן להתאקלם כי בארץ משחקים הרבה מ”חוף לחוף”, נגד הקבוצות הגדולות הלחץ שלהם גדול וטקטי. כל משחק זה מלחמה על נקודות והקבוצות מאוד מאורגנות. אחרי החודשים הראשונים הכל הולך לי הרבה יותר טוב. בשנת 2025 כבשתי 15 גולים והוספתי 4 בישולים וזה מאוד טוב עבורי".

איך אתה מרגיש בעונה הזאת?

"יש לנו קבוצה טובה, בכל עמדה יש לנו 2 שחקנים וכל אחד דוחף את השני. יש לנו מאמן מצוין והוא יווני שמכיר מאוד את הכדורגל פה. כרגע אנחנו במקום רביעי שזה מדהים, אנחנו עושים דברים יפים והקבוצה בנתה קבוצה טובה מאוד. המספרים שלי הרבה בזכות החברים שלי לקבוצה".

הגורל הפגיש אותך שוב באותה הקבוצה עם הישאם לאיוס, כמה זה עושה לכם טוב?

"הישאם לאיוס חבר טוב שלי, אנחנו חברים כבר 3 שנים, לא שיחקנו הרבה ביחד כי אני נפצעתי ואז הוא נפצע. אני בישלתי לו והוא בישל לי. אנחנו משחקים הרבה יותר טוב מאשר בהפועל ת”א. אנחנו מבלים ביחד, זה נחמד וכיף שיש חבר שהלך איתך ממדינה אחת למדינה אחרת".

היה לו קשה?

"לא, הוא התאקלם מהר מאוד. הוא יצא בעבר לאוקראינה כשהיה צעיר, אבל עכשיו זה משהו אחר. הישאם מצליח מאוד יש לו שערים ובישולים. בעמדה שלו יש שחקן מצוין ששיחק בפנאתינייקוס, אבל המאמן נותן דקות לשניהם. יש לו דאגה טובה למאמן כי שניהם שחקנים מצוינים".

לאיוס הוא לא הישראלי היחיד איתו אתה משתף פעולה, גם עם ג’ואל אבו חנא.

"נכון, גם גו’אל אבו חנא משחק איתנו אז הוא עזר לו מהקיץ, הוא היה פצוע ועכשיו הוא יחזור לשחק. אבו חנא שיחק לפני הפציעה באופן קבע, הוא היה חודש וחצי בחוץ ואני חושב שהוא יחזור לשחק כי הוא היה טוב מאוד".

על מה אתם מדברים?

"מדברים דברים טובים על תל אביב, נהנינו מאוד. הייתי בתל אביב עם כל המשפחה, הבן שלי נולד בתל אביב ולכן אני מאוד קשור".

מה אתה זוכר מה-7 באוקטובר?

"לא אשכח את היום הזה. בדקנו מה קורה כי לא הבנו למה יש כל כך הרבה אזעקות בזמן קצר. שעה אחרי האזעקות שלחתי אותם הביתה במטוס. מה אני יכול להגיד? זה טוב שאני שחקן כדורגל ולא פוליטיקאי. אם הייתי פוליטיקאי לא היו מלחמות בעולם. אני מקווה שהכל הסתיים כדי שאוכל לבקר עם המשפחה שלי בתל אביב".

איך זה להיות זר במדינה שנמצאת בעיצומה של מלחמה?

"קשה להסביר. זאת המלחמה הראשונה בחיים שלי. לא הייתי במצב כזה. פחדתי על המשפחה ואז שלחתי אותם הביתה. באמצע המלחמה גם הפועל ת”א אמרה לי לעזוב בינואר, זה לא קרה לי מעולם. זה היה מאוד מאכזב אותי כי תמיד עשיתי עבודה טובה במועדונים ששיחקתי בהם".

מה קרה עם הפועל ת”א בינואר? למה הראו לך את הדרך החוצה?

"קודם כל הייתי האדם הכי שמח בכדורגל עד הרגע הזה. חן סול אמר לי שהם רוצים לחסוך בתקציב ואני צריך למצוא קבוצה. זה היה עניין כלכלי וכל הצדדים בסוף הפסידו מזה".

איך זה קרה?

"פתאום ברגע אחד הפועל אמרו לי לעזוב. הבאתי הצעה מגורניק הפולנית והייתי ביציע ובספסל, וכששיחקתי לא הייתי מספיק טוב כי הכל כבר התחיל להשפיע. מלחמה, חוזה וגם עניינים אישיים. אבל היום אני יודע שגם אני הייתי מתנהג אחרת".

אתה כועס על חן סול?

"באותה התקופה כן כעסתי, אבל היום אני בטוח ויודע שזה לא הגיע מחן אלא מלמעלה. הבאתי הצעה טובה מפולין וזה לא היה מספיק עבור המועדון. מהרגע שכל הבלגן התחיל, פעם שיחקתי ופעם לא, אבל כשאני חוזר לאחור – אני חושב שהייתי צריך לקבל יחס יותר טוב, אבל אני הייתי גם צריך לפעול אחרת".

ואז קרתה הירידה, כמה זה היה עבורך כתם?

"לא אשכח את הקטע הזה. משהו היה צריך לקרות כדי שהכל ישתנה מקצה לקצה. כל פעם שבאנו לאימונים, כל פעם היה משהו. היום יש לי הרבה חברים בהפועל והם אומרים שהכל הרבה יותר טוב, שהיום כל שחקן בהפועל מרגיש שחקן כדורגל ב-100 אחוז וזה הדבר הכי טוב. הקבוצה שלנו לא הייתה צריכה לרדת ליגה, אבל היה לנו קשה מאוד לשרוד כי היו הרבה בעיות מסביב ולא היה מישהו דומיננטי מספיק שיהיה כמו מבוגר אחראי".

אתה ממשיך לעקוב אחרי הפועל תל אביב?

"כמה שאני יכול, בטח. אני חושב שהדבר הכי טוב שקרה להפועל זה לרדת ליגה ולהתחיל מ-0. אני רואה את סתיו טוריאל מצליח, מקבל חוזה חדש, הביאו מאמן טוב, שחקנים טובים והכל נראה שם יותר מוצלח".

אתה צופה במשחקים?

"ברור, אני עוקב אחרי הפועל ברשתות החברתיות, יש לי חברים מחוץ לכדורגל שהם נמצאים בישראל והם מעדכנים אותי מה קורה. אני רואה את המשחקים דרך האתרים, ראיתי את כל המשחקים נגד הגדולות, הקבוצה מאוד משוחררת והקהל של הפועל תל אביב מדהים. בעבר השחקנים לא היו מצליחים להתמודד עם הלחץ והיום הם נראים יותר קלים ומחויבים, הכדורגל שם מאוד טוב. אני לא מכיר את אליניב ברדה חוץ מזה שאני זוכר אותו בבאר שבע, אבל הוא משחק כדורגל התקפי מאוד".

למה אתה מתגעגע בישראל?

"אני מתגעגע להכל, אבל גם ביוון אני מאוד מרוצה. הכל פה מצוין. האווירה בישראל זה הדבר שאני הכי מתגעגע אליו".

על אף שאתה נהנה ומצליח מאוד בלבדיאקוס, יש מחשבות לחזור לשחק בישראל יום אחד?

"אני כרגע לא חושב על זה, גם אף אחד מישראל לא דיבר איתי. אני מאוד נהנה בלבדיאקוס ושמח לחזור לשחק וליהנות מכדורגל. אני שחקן חופשי בקיץ ומבחינתי אני לא יודע מה יהיה".

מה אתה יכול למסור לחברים ולאוהדים בישראל?

"אני מאוד אוהב את האוהדים של הפועל ואני מאוד מתגעגע, שמח בשבילם שהם נהנים מכדורגל ויש להם קבוצה טובה. זה הגיע להם, אני מאחל לכולם הרבה הצלחה ובטח להפועל תל אביב ואני אשמח שהפועל תנצח סוף סוף דרבי".

אם כבר נגעת בדרבי, יש להפועל 2 משחקי דרבי ב-10 ימים, מה המפתח לדעתך לנצח דרבי?

"רק ביטחון, כשהייתי בהפועל לא היה לנו ביטחון לנצח דרבי. אני רואה את הקבוצה היום ואני בטוח שאפשר לנצח את מכבי תל אביב, הם לא ריאל מדריד".