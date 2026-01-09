"חייבים את הנקודות כדי לתת שקט למערכת"

אחרי שבוע סוער במיוחד שעבר על הפועל ירושלים, שכלל רצף של פרסומים מחדר ההלבשה ומסיבת עיתונאים טעונה של המאמן זיו אריה אתמול (חמישי), במועדון מנסים לשים את העניינים בצד ולהתרכז במפגש מול מכבי נתניה היום ב-14:00 באצטדיון מרים נתניה. הירושלמים מגיעים למשחק כשהם מבינים שניצחון הוא בגדר חובה, כדי לייצר מומנטום חיובי בתוך הסערה התקשורתית, במיוחד מול יריבה שנמצאת בעצמה בתקופה לא פשוטה.

המאמן זיו אריה התייחס במסיבת העיתונאים אתמול למפגש הצפוי ולתקופה המורכבת שעוברת על הקבוצה: "נתניה אולי במומנטום של משחקים פחות טובים וקצת הרכב חסר, אבל הקבוצה של יוסי אבוקסיס מסוכנת ומוכשרת מאוד, אנחנו באמת שאין לנו פריבילגיה לשום דבר אחר חוץ מלנצח. הצוות ואני לומדים את היריבה ולומדים על הקבוצה שלנו באימונים, תמיד מנסים לפגוע בהרכב ובחילופים. השנה זה לא כל כך מצליח ונקווה שמחר יצליח יותר".

במועדון ניתחו את המצב אצל היריבה ואמרו: "הם מגיעים אחרי רצף הפסדים ואנחנו מאוד לא רוצים להיות אלו שיוציאו אותם מהמשבר הזה. יש שם כשרון אישי גדול של שחקני ההתקפה. שיטת המשחק של אבוקסיס נותנת חופש ליצירתיים, וכשזה מתחבר להם זה נראה מצוין. נצטרך להישמר במיוחד ממאור לוי, דיומנדה שכבר הבקיע מולנו בסיבוב הראשון ומפלקושצ'נקו, שמולנו הוא תמיד מסוכן".

אריה זועם על התקשורת: "החליטו לנקום בי"

בלם הקבוצה, נועם מלמוד, הוסיף: "כמו שאנחנו מתכוננים לכל משחק לגופו, ככה גם בהתמודדות עם המשחקים שנגמרו, מנתחים, עובדים על טעויות, מנסים להשתפר. לא מסכמים כלום ולא שוקעים אלא נחושים לשנות את המצב שלנו על הדשא ובטבלה. אנחנו מלאי הערכה לקהל שבא במספרים ולא מפסיק לתמוך בנו. רק ביחד נצא מזה".

נועם מלמוד (חג'אג' רחאל)

הפועל ירושלים תנסה לשחזר את רמת האגרסיביות שהציגה במחזורים האחרונים. במועדון זוכרים היטב את ההפסד האחרון למכבי תל אביב, שם רצף טעויות מוקדם חיסל את ההתמודדות, והיום מקווים בקבוצה לדיוק מוצלח יותר בחלק הקדמי של המגרש. מבחינת הסגל, מתן חוזז ייעדר בשל כרטיס אדום במשחק האחרון, ואוראל באייה נמצא בספק, אך שאר השחקנים יעמדו לרשותו של הצוות המקצועי בשעת המשחק המוקדמת. במועדון סיכמו בקצרה: "צריך להתעורר ולנצח כבר. חובת ההוכחה היא עלינו, ואנחנו חייבים את הנקודות האלו כדי לייצב את השורות ולתת שקט למערכת".