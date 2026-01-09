יום שישי, 09.01.2026 שעה 11:41
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4116-4317הפועל ב"ש1
3919-4017בית"ר ירושלים2
3319-3617מכבי ת"א3
2816-3317מכבי חיפה4
2820-3017הפועל ת"א5
2327-2917הפועל פ"ת6
2324-2117בני סכנין7
2338-2917מכבי נתניה8
2134-2217עירוני טבריה9
1828-2217הפועל חיפה10
1834-2217מ.ס אשדוד11
1329-1917עירוני ק"ש12
1128-1517הפועל ירושלים13
744-1517מכבי בני ריינה14

"חייבים את הנקודות כדי לתת שקט למערכת"

אחרי השבוע הסוער, בהפועל ירושלים דרוכים לקראת המשחק נגד מכבי נתניה ב-14:00: "צריך להתעורר ולנצח כבר". חוזז ייעדר בשל כרטיס אדום, באייה בספק.

|
שחקני הפועל ירושלים (אורן בן חקון)
שחקני הפועל ירושלים (אורן בן חקון)

אחרי שבוע סוער במיוחד שעבר על הפועל ירושלים, שכלל רצף של פרסומים מחדר ההלבשה ומסיבת עיתונאים טעונה של המאמן זיו אריה אתמול (חמישי), במועדון מנסים לשים את העניינים בצד ולהתרכז במפגש מול מכבי נתניה היום ב-14:00 באצטדיון מרים נתניה. הירושלמים מגיעים למשחק כשהם מבינים שניצחון הוא בגדר חובה, כדי לייצר מומנטום חיובי בתוך הסערה התקשורתית, במיוחד מול יריבה שנמצאת בעצמה בתקופה לא פשוטה.

המאמן זיו אריה התייחס במסיבת העיתונאים אתמול למפגש הצפוי ולתקופה המורכבת שעוברת על הקבוצה: "נתניה אולי במומנטום של משחקים פחות טובים וקצת הרכב חסר, אבל הקבוצה של יוסי אבוקסיס מסוכנת ומוכשרת מאוד, אנחנו באמת שאין לנו פריבילגיה לשום דבר אחר חוץ מלנצח. הצוות ואני לומדים את היריבה ולומדים על הקבוצה שלנו באימונים, תמיד מנסים לפגוע בהרכב ובחילופים. השנה זה לא כל כך מצליח ונקווה שמחר יצליח יותר".

במועדון ניתחו את המצב אצל היריבה ואמרו: "הם מגיעים אחרי רצף הפסדים ואנחנו מאוד לא רוצים להיות אלו שיוציאו אותם מהמשבר הזה. יש שם כשרון אישי גדול של שחקני ההתקפה. שיטת המשחק של אבוקסיס נותנת חופש ליצירתיים, וכשזה מתחבר להם זה נראה מצוין. נצטרך להישמר במיוחד ממאור לוי, דיומנדה שכבר הבקיע מולנו בסיבוב הראשון ומפלקושצ'נקו, שמולנו הוא תמיד מסוכן".

אריה זועם על התקשורת: "החליטו לנקום בי"

בלם הקבוצה, נועם מלמוד, הוסיף: "כמו שאנחנו מתכוננים לכל משחק לגופו, ככה גם בהתמודדות עם המשחקים שנגמרו, מנתחים, עובדים על טעויות, מנסים להשתפר. לא מסכמים כלום ולא שוקעים אלא נחושים לשנות את המצב שלנו על הדשא ובטבלה. אנחנו מלאי הערכה לקהל שבא במספרים ולא מפסיק לתמוך בנו. רק ביחד נצא מזה".

נועם מלמוד (חגנועם מלמוד (חג'אג' רחאל)

הפועל ירושלים תנסה לשחזר את רמת האגרסיביות שהציגה במחזורים האחרונים. במועדון זוכרים היטב את ההפסד האחרון למכבי תל אביב, שם רצף טעויות מוקדם חיסל את ההתמודדות, והיום מקווים בקבוצה לדיוק מוצלח יותר בחלק הקדמי של המגרש. מבחינת הסגל, מתן חוזז ייעדר בשל כרטיס אדום במשחק האחרון, ואוראל באייה נמצא בספק, אך שאר השחקנים יעמדו לרשותו של הצוות המקצועי בשעת המשחק המוקדמת. במועדון סיכמו בקצרה: "צריך להתעורר ולנצח כבר. חובת ההוכחה היא עלינו, ואנחנו חייבים את הנקודות האלו כדי לייצב את השורות ולתת שקט למערכת".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */