יום שישי, 09.01.2026 שעה 14:01
ליגה גרמנית 25-26
4111-5515באיירן מינכן1
3212-2615בורוסיה דורטמונד2
2920-3315באייר לברקוזן3
2919-3015לייפציג4
2720-2915הופנהיים5
2622-2515שטוטגרט6
2530-3015איינטרכט פרנקפורט7
2123-2015אוניון ברלין8
2026-2515פרייבורג9
1728-1815ורדר ברמן10
1624-2215פ.צ. קלן11
1624-1815בורוסיה מנשנגלדבאך12
1625-1615המבורג13
1528-2315וולפסבורג14
1428-1715אוגסבורג15
1226-1315סט. פאולי16
1134-1315היידנהיים17
826-1315מיינץ18

דיווח: אופמקאנו קרוב מאוד להאריך חוזה בבאיירן

העברות: הבלם הצרפתי יחתום ל-4 או 5 שנים, אך יכניס סעיף שחרור נמוך. קאנסלו ינחת היום בברצלונה לבדיקות רפואיות. וגם: שחקן ההגנה שבדרך לליברפול

|
דאיו אופמקאנו (IMAGO)
דאיו אופמקאנו (IMAGO)

חלון ינואר הגיע וזה הזמן שקבוצות יכולות להתחמש לקראת החצי השני של העונה והישורת האחרונה, במטרה לעמוד ביעדים שהוצבו ולתת את הפוש האחרון. אנחנו כאן ב-ONE עושים לכם סדר עם כל הדיווחים החמים וכל ההעברות הרשמיות, גם היום (שישי).

דיווחים חמים

# על פי ה’בילד’ הגרמני, אחרי שהוחלט שהוא לא יעבור לריאל מדריד, דאיו אופמקאנו קרוב מאוד להאריך את החזה בבאיירן מינכן, כשרק החתימה חסרה. הבלם הצרפתי צפוי לחתום עד 2030 או 2031. עוד פרט מעניין, הוא שהשחקן, על פי הדיווח, יוסיף להסכם סעיף שחרור לשנה הראשונה, העומד על 65 מיליון אירו בלבד.

# ז’ואאו קאנסלו וברצלונה זה רק עניין של זמן. נשיא הקטלונים, ז’ואן לאפורטה, אמר אמש בראיון כי השחקן הפורטוגלי יגיע היום לבדיקות רפואיות בעיר, כשההכרזה הרשמית צפויה בסוף השבוע הקרוב. 

זז'ואאו קאנסלו (רויטרס)

# על פי העיתונאי פבריציו רומאנו, מגן שמאלי חדש מתקרב לטוטנהאם. התרנגולים מתקרבים להחתמת הכישרון הברזילאי, סוזה שמשחק בסנטוס לצד ניימאר. המועדון הלונדוני סיכם עם הקבוצה מברזיל על 15 מיליון אירו כסכום ההעברה וכמובן על תנאים אישיים עם השחקן, שמה שחסר להשלמת העסקה הוא רק הסכמה על התשלומים.

סוזה. בדרך לטוטנהאם (IMAGO)סוזה. בדרך לטוטנהאם (IMAGO)

# חלוץ חדש מתקרב לבירת איטליה. אחרי שאתלטיקו מדריד ורומא כבר הסכימו על תנאי ההשאלה, ג'אקומו רספדורי קרוב מאוד לג'יאלארוסי, כשהם רק מחכים לאור הירוק האחרון מהחלוץ.

גג'אקומו רספדורי מכניע את דניאל פרץ (IMAGO)

# ליברפול הגיעה להסכמה בעל פה לרכישת הבלם הצעיר מור אנדיי. הסנגלי בן ה-17 יצטרף לסגל של הרדס בקרוב כשרק ההכרזה הרשמית חסרה.

