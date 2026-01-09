קאנסלו יעבור היום בדיקות רפואיות בברצלונה

חלון ינואר הגיע וזה הזמן שקבוצות יכולות להתחמש לקראת החצי השני של העונה והישורת האחרונה, במטרה לעמוד ביעדים שהוצבו ולתת את הפוש האחרון. אנחנו כאן ב-ONE עושים לכם סדר עם כל הדיווחים החמים וכל ההעברות הרשמיות, גם היום (שישי).

דיווחים חמים

# ז’ואאו קאנסלו וברצלונה זה רק עניין של זמן. נשיא הקטלונים, ז’ואן לאפורטה, אמר אמש בראיון כי השחקן הפורטוגלי יגיע היום לבדיקות רפואיות בעיר, כשההכרזה הרשמית צפויה בסוף השבוע הקרוב.

# על פי העיתונאי פבריציו רומאנו, מגן שמאלי חדש מתקרב לטוטנהאם. התרנגולים מתקרבים להחתמת הכישרון הברזילאי, סוזה שמשחק בסנטוס לצד ניימאר. המועדון הלונדוני סיכם עם הקבוצה מברזיל על 15 מיליון אירו כסכום ההעברה וכמובן על תנאים אישיים עם השחקן, שמה שחסר להשלמת העסקה הוא רק הסכמה על התשלומים.

סוזה. בדרך לטוטנהאם (IMAGO)

# חלוץ חדש מתקרב לבירת איטליה. אחרי שאתלטיקו מדריד ורומא כבר הסכימו על תנאי ההשאלה, ג'אקומו רספדורי קרוב מאוד לג'יאלארוסי, כשהם רק מחכים לאור הירוק האחרון מהחלוץ.

ג'אקומו רספדורי מכניע את דניאל פרץ (IMAGO)

# ליברפול הגיעה להסכמה בעל פה לרכישת הבלם הצעיר מור אנדיי. הסנגלי בן ה-17 יצטרף לסגל של הרדס בקרוב כשרק ההכרזה הרשמית חסרה.