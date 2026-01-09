יום שישי, 09.01.2026 שעה 12:24
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
4914-4021ארסנל1
4319-4521מנצ'סטר סיטי2
4324-3321אסטון וילה3
3528-3221ליברפול4
3328-3521ברנטפורד5
3227-3221ניוקאסל6
3232-3621מנצ'סטר יונייטד7
3124-3421צ'לסי8
3130-3021פולהאם9
3022-2121סנדרלנד10
2928-3121ברייטון11
2925-2321אברטון12
2823-2221קריסטל פאלאס13
2727-3021טוטנהאם14
2640-3421בורנמות'15
2237-2921לידס16
2134-2121נוטינגהאם פורסט17
1443-2221ווסטהאם18
1341-2221ברנלי19
741-1521וולבס20

קאנסלו יעבור היום בדיקות רפואיות בברצלונה

העברות: לאפורטה אישר שהמגן ינחת בעיר, כשההכרזה הרשמית צפויה בסופ"ש. וגם: שחקני ההגנה שיחזקו את ליברפול וטוטנהאם והיעד החדש של החלוץ האיטלקי

|
ז'ואאו קאנסלו (רויטרס)
ז'ואאו קאנסלו (רויטרס)

חלון ינואר הגיע וזה הזמן שקבוצות יכולות להתחמש לקראת החצי השני של העונה והישורת האחרונה, במטרה לעמוד ביעדים שהוצבו ולתת את הפוש האחרון. אנחנו כאן ב-ONE עושים לכם סדר עם כל הדיווחים החמים וכל ההעברות הרשמיות, גם היום (שישי).

דיווחים חמים

# ז’ואאו קאנסלו וברצלונה זה רק עניין של זמן. נשיא הקטלונים, ז’ואן לאפורטה, אמר אמש בראיון כי השחקן הפורטוגלי יגיע היום לבדיקות רפואיות בעיר, כשההכרזה הרשמית צפויה בסוף השבוע הקרוב. 

# על פי העיתונאי פבריציו רומאנו, מגן שמאלי חדש מתקרב לטוטנהאם. התרנגולים מתקרבים להחתמת הכישרון הברזילאי, סוזה שמשחק בסנטוס לצד ניימאר. המועדון הלונדוני סיכם עם הקבוצה מברזיל על 15 מיליון אירו כסכום ההעברה וכמובן על תנאים אישיים עם השחקן, שמה שחסר להשלמת העסקה הוא רק הסכמה על התשלומים.

סוזה. בדרך לטוטנהאם (IMAGO)סוזה. בדרך לטוטנהאם (IMAGO)

# חלוץ חדש מתקרב לבירת איטליה. אחרי שאתלטיקו מדריד ורומא כבר הסכימו על תנאי ההשאלה, ג'אקומו רספדורי קרוב מאוד לג'יאלארוסי, כשהם רק מחכים לאור הירוק האחרון מהחלוץ.

גג'אקומו רספדורי מכניע את דניאל פרץ (IMAGO)

# ליברפול הגיעה להסכמה בעל פה לרכישת הבלם הצעיר מור אנדיי. הסנגלי בן ה-17 יצטרף לסגל של הרדס בקרוב כשרק ההכרזה הרשמית חסרה.

אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
