לפני הגביע, ניצחון חשוב לנערים ג' עירוני אשדוד

אחד מהמשחקים המסקרנים שמזמנת לנו הגרלת משחקי הגביע בשנתון נערים ג' ייערך ביום ראשון הקרוב באשדוד, שם ייערך משחק על טהרת ליגת מחוז שפלה בו ייפגשו קבוצות "צו פיוס" של עירוני אשדוד והפועל מרמורק - מוליכת הטבלה, שעד ליום רביעי האחרון עמדה על מאזן נטול הפסדים, שכלל עשרה ניצחונות ותוצאת תיקו אחת, אך בסיומו של משחק הליגה הביתי מול עירוני אשדוד, צהלו האורחים מעיר הנמל הדרומית, לאחר שזכו בניצחון 0:1, לאחר שבדקה ה-59 הגבהת כדור קרן מרגלו מאור יעקב יצרה ערבוביה ברחבת המארחת מרחובות, בסיומה הקשר ליאם כהן בעט מקצה הרחבה לרשת וקבע את תוצאת המשחק - ניצחון 0:1 לאשדוד, שמדורגת במקום השני ומרוחקת כעת חמש נקודות ומשחק חסר מהפסגה.

איציק מגרה, מאמן אשדוד, סיכם את המשחק: "שיחקו מול קבוצה טובה, לחצנו עליהם, לא נתנו להם להניע כדור כמו שהם רגילים, הבאנו רוח לחימה, נשמה ויכולת - ובאנו על שכרנו. השחקנים שלי משתפרים ממשחק למשחק, נותנים את כל כולם למען המועדון. ראוי לציון מיוחד הקשר אסף לוי, שהגיע אלינו ממ.ס אשדוד, שדרג לנו את הקבוצה ביכולת הטקטית והטכניקה. זה היה המשחק הטוב ביותר שלו מאז שהגיע אלינו. הניצחון מוקדש ליו"ר המועדון - יגאל ממן ולמנהלת המחלקה - יאנה פורמנוב אנחנו מחכים להם בגביע, זה משחק אחר, תנאים אחרים ואתגר גדול מול מוליכת הטבלה. לא קל לנצח אותה קבוצה פעמיים בארבעה ימים. נעשה את המקסימום כדי להצליח במשימה".

למשחק הגביע הקרוב עירוני אשדוד תגיע בעיצומה של דרך מרתקת במפעל, שכללה שלושה משחקי חוץ והחלה עם ניצחון 4:5 במשחק מול הפועל ראשל"צ מערב, המשיכה עם ניצחון 0:1 על הפועל נוף הגליל מהליגה הארצית, בסיבוב הקודם זכתה הקבוצה בניצחון 3:4 על הפועל מחנה יהודה פ"ת. הפועל מרמורק עברה שני שלבים - בשניהם זכתה בניצחון 0:1 סולידי על קבוצות מהדרג המחוזי - מ.כ נהלל יזרעאל ובשלב הקודם במשחק מול הפועל חדרה מערב.

שחקני עירוני אשדוד נערים ג' (באדיבות הקבוצה)

במחזור הליגה הבא הפועל מרמורק חופשית ממשחקים, במידה ומכבי עירוני אשדוד תנצח בביתה את קבוצת "צו פיוס" של מכבי גן יבנה, הפער בין הקבוצות יצטמצם לשתי נקודות בלבד.