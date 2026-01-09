יום שישי, 09.01.2026 שעה 11:57
כדורגל ישראלי  >> ליגת נערים ג' שפלה
לוח תוצאות

לפני הגביע, ניצחון חשוב לנערים ג' עירוני אשדוד

ארבעה ימים לפני המפגש בגביע המדינה בין שתי הקבוצות, הצהובים מעיר הנמל ניצחו 0:1 בקרב צמרת את הפועל מרמורק, שנחלה הפסד ראשון העונה

|
עירוני אשדוד נערים ג (אחר)
עירוני אשדוד נערים ג (אחר)

אחד מהמשחקים המסקרנים שמזמנת לנו הגרלת משחקי הגביע בשנתון נערים ג' ייערך ביום ראשון הקרוב באשדוד, שם ייערך משחק על טהרת ליגת מחוז שפלה בו ייפגשו קבוצות "צו פיוס" של עירוני אשדוד והפועל מרמורק - מוליכת הטבלה, שעד ליום רביעי האחרון עמדה על מאזן נטול הפסדים, שכלל עשרה ניצחונות ותוצאת תיקו אחת, אך בסיומו של משחק הליגה הביתי מול עירוני אשדוד, צהלו האורחים מעיר הנמל הדרומית, לאחר שזכו בניצחון 0:1, לאחר שבדקה ה-59 הגבהת כדור קרן מרגלו מאור יעקב יצרה ערבוביה ברחבת המארחת מרחובות, בסיומה הקשר ליאם כהן בעט מקצה הרחבה לרשת וקבע את תוצאת המשחק - ניצחון 0:1 לאשדוד, שמדורגת במקום השני ומרוחקת כעת חמש נקודות ומשחק חסר מהפסגה.

איציק מגרה, מאמן אשדוד, סיכם את המשחק: "שיחקו מול קבוצה טובה, לחצנו עליהם, לא נתנו להם להניע כדור כמו שהם רגילים, הבאנו רוח לחימה, נשמה ויכולת - ובאנו על שכרנו. השחקנים שלי משתפרים ממשחק למשחק, נותנים את כל כולם למען המועדון. ראוי לציון מיוחד הקשר אסף לוי, שהגיע אלינו ממ.ס אשדוד, שדרג לנו את הקבוצה ביכולת הטקטית והטכניקה. זה היה המשחק הטוב ביותר שלו מאז שהגיע אלינו. הניצחון מוקדש ליו"ר המועדון - יגאל ממן ולמנהלת המחלקה - יאנה פורמנוב אנחנו מחכים להם בגביע, זה משחק אחר, תנאים אחרים ואתגר גדול מול מוליכת הטבלה. לא קל לנצח אותה קבוצה פעמיים בארבעה ימים. נעשה את המקסימום כדי להצליח במשימה".

למשחק הגביע הקרוב עירוני אשדוד תגיע בעיצומה של דרך מרתקת במפעל, שכללה שלושה משחקי חוץ והחלה עם ניצחון 4:5 במשחק מול הפועל ראשל"צ מערב, המשיכה עם ניצחון 0:1 על הפועל נוף הגליל מהליגה הארצית, בסיבוב הקודם זכתה הקבוצה בניצחון 3:4 על הפועל מחנה יהודה פ"ת. הפועל מרמורק עברה שני שלבים - בשניהם זכתה בניצחון 0:1 סולידי על קבוצות מהדרג המחוזי - מ.כ נהלל יזרעאל ובשלב הקודם במשחק מול הפועל חדרה מערב.

שחקני עירוני אשדוד נערים גשחקני עירוני אשדוד נערים ג' (באדיבות הקבוצה)

במחזור הליגה הבא הפועל מרמורק חופשית ממשחקים, במידה ומכבי עירוני אשדוד תנצח בביתה את קבוצת "צו פיוס" של מכבי גן יבנה, הפער בין הקבוצות יצטמצם לשתי נקודות בלבד.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */