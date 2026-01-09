הנוער של הפועל מרמורק צפויה להיפרד מלירן שמש

כבר חמישה משחקים ברציפות שקבוצת הנוער של הפועל מרמורק, מהליגה הלאומית לנוער, במחוז דרום, לא מצליחה לחבר ניצחון. עד למחזור ה-10 בליגה, הפועל מרמורק הייתה צמודה עד מאוד להפועל ירושלים, המוליכה, אלא שמאז – תפנית ביכולת. ארבע נקודות בלבד השיגה הקבוצה בחמשת המשחקים האחרונים, שכללו שתי תוצאות 0:0 מאכזבות עד מאוד.

ייתכן שהקש ששבר את גב הגמל הינו ה-2:2 במסגרת המחזור האחרון, מול מכבי יבנה, נועלת הטבלה. מרמורק הוליכה, בביתה, 0:2 משערים של הראל כהן, הקפטן ודוד בריק, ואם לא די בכך, זכתה לשחק מול 10 שחקנים החל מהדקה ה-33, נוכח כרטיס אדום לעברו של רועי לזר מיבנה. ליאל רטנר, מנגד, הישווה התוצאה בצמד שערים, מה שקבע תיקו נהדר ליבנה ותיקו רע למרמורק.

"מסתמן", ציין לירן שמש בפני ONE, לכשנשאל האם הצדדים נפרדו לדרכם בהדדיות. מעבר לכך, לא הוסיף הרבה. נכון להיום, לאחר 14 מחזורי ליגה, הפועל מרמורק במקום החמישי בטבלת הליגה הלאומית מחוז דרום, כשלרשותה 21 נקודות, שמונה נקודות פחות ממקום שני שמוביל לפלייאוף העליון. במחזור ה-15, שיינעל את הסיבוב הראשון, תצא הקבוצה לירושלים, שם תפגוש את הפועל.