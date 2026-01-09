יום שישי, 09.01.2026 שעה 09:16
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית לנוער דרום
לוח תוצאות

הנוער של הפועל מרמורק צפויה להיפרד מלירן שמש

הקבוצה האדומה מרחובות לא משיגה תוצאות ראויות מזה חודש ימים ומי שצפוי לאבד את הקרדיט הוא המאמן, רגע לפני המפגש הישיר מול המוליכה, הפועל י-ם

|
לירן שמש (יונתן גינזבורג)
לירן שמש (יונתן גינזבורג)

כבר חמישה משחקים ברציפות שקבוצת הנוער של הפועל מרמורק, מהליגה הלאומית לנוער, במחוז דרום, לא מצליחה לחבר ניצחון. עד למחזור ה-10 בליגה, הפועל מרמורק הייתה צמודה עד מאוד להפועל ירושלים, המוליכה, אלא שמאז – תפנית ביכולת. ארבע נקודות בלבד השיגה הקבוצה בחמשת המשחקים האחרונים, שכללו שתי תוצאות 0:0 מאכזבות עד מאוד.

ייתכן שהקש ששבר את גב הגמל הינו ה-2:2 במסגרת המחזור האחרון, מול מכבי יבנה, נועלת הטבלה. מרמורק הוליכה, בביתה, 0:2 משערים של הראל כהן, הקפטן ודוד בריק, ואם לא די בכך, זכתה לשחק מול 10 שחקנים החל מהדקה ה-33, נוכח כרטיס אדום לעברו של רועי לזר מיבנה. ליאל רטנר, מנגד, הישווה התוצאה בצמד שערים, מה שקבע תיקו נהדר ליבנה ותיקו רע למרמורק.

"מסתמן", ציין לירן שמש בפני ONE, לכשנשאל האם הצדדים נפרדו לדרכם בהדדיות. מעבר לכך, לא הוסיף הרבה. נכון להיום, לאחר 14 מחזורי ליגה, הפועל מרמורק במקום החמישי בטבלת הליגה הלאומית מחוז דרום, כשלרשותה 21 נקודות, שמונה נקודות פחות ממקום שני שמוביל לפלייאוף העליון. במחזור ה-15, שיינעל את הסיבוב הראשון, תצא הקבוצה לירושלים, שם תפגוש את הפועל.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */