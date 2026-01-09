בקריאה להשבת רן גואילי: מרוץ טבריה יצא לדרך

טליק גואילי, אימו של לוחם היס"מ רן גואילי, ראש עיריית טבריה יוסי נבעה ומנכ"ל הטוטו מאיר ברדוגו, הזניקו לפני זמן קצר את מרתון Winner טבריה הבינלאומי ה-47 בקריאה להשבתו של גיבור ישראל לוחם היס"מ, שיצא בבוקר השבעה באוקטובר לקרב ונלחם בגבורה במרחב עלומים - הוא החטוף האחרון שנותר בשבי. המרתון Winner נפתח לפני זמן קצר בסימן הצעדה לכוחות הביטחון, המשפחות השכולות ופצועי צה”ל.

למעלה מ-1,500 רצים מכוחות הביטחון. בהם, מאות שוטרים לובשים את חולצה עם איורו של גואילי והכינוי לו זכה על הגבורה שגילה בקרב בבוקר השבעה באוקטובר - “רני מגן עלומים”. מרתון Winner טבריה הבינלאומי, הוא המרוץ הוותיק והמהיר בישראל והוא משמש גם כאליפות ישראל. למרות מזג האוויר הסוער, נוטלים חלק במרתון אלפי רצים, בניהם משפחות חללי מערכות ישראל ולוחמי צה"ל, המסיימים בימים אלה חזרה לשגרה אחרי שנתיים של לחימה עצימה.

טליק גואילי אמרה רגע לפני זינוק המרתון: “אנחנו עומדים כאן הבוקר נרגשים לראות אתכם רגעים לפני שאתם ואתן מוזנקים לדרך. רגע לפני שאתם יוצאים למרוץ שלכם אנו מודים על התמיכה ברני שלנו ובחשיבות להחזירו הביתה. כבר 826 ימים שאנחנו במרוץ של חיינו, מרתון ארוך ומעייף שאליו אף אחד לא יכול להתכונן. אתם נותנים לנו את הרוח הגבית כדי שנוכל להמשיך, אתם האוויר שאנחנו צריכים כדי לא להתייאש ואתם מי שאנחנו צריכים כדי להגיע אל קו הסיום.

מרוץ טבריה (איתי כהן)

“יותר מ-1,000 שוטרים ו-2,000 חיילים ופצועי מלחמה ירוצו היום במירוץ Run4Ran, ביניהם גם מילואימניקים רבים, מתנדבים, מורים, צוותי עזרה ראשונה. אחד בשביל כולם, כולם עבור אחד, ממש כמו רן. תודה לכולכם על ההקרבה, על הסולידריות והאחווה על סיכון החיים ועל זה שאתם לא משאירים את רן מאחור ואותנו לבד. תודה לראש העיר יוסי נבעה שהקדיש את המרתון לרני, תודה לקהילת הרצים ותודה לעם ישראל היפה. צאו בשלום, ותחזרו בשלום ונתפלל כולנו לשובו של רני, עד החטוף האחרון - כולל”.

מאיר ברדוגו, מנכל הטוטו: “מרתון Winner טבריה פותח את עונת המרוצים של הטוטו לשנת 2026, שבמהלכה יעניק הטוטו חסות לכ-30 מרוצים ברחבי ישראל. הבוקר הזנקנו את המרוץ לצד טליק גואילי, מתוך תמיכה ותקווה להשבתו של רן גואילי, גיבור ישראל, ותפילה לחזרתו המהירה הביתה”.

ראש עיריית טבריה יוסי נבעה: “רן גואילי הוא גיבור ישראל - הראשון לצאת לקרב בשבעה באוקטובר והאחרון שטרם חזר הביתה. הרגשנו מחויבות של ממש להזכיר את מי שלחם למעננו ולחבק את משפחתו - בתקווה שיחזור הביתה לישראל במהרה. השיחה עם טליק גואילי ריגשה אותי מאוד ואני שמח שהיא ובעלה איציק לוקחים חלק חשוב באירועי מרתון טבריה”.

הוריו של רן גואילי עם מאיר ברדוגו ויוסי נבעה (איתי כהן)

במרתון מספר מקצים: מרתון מלא (42.195 ק"מ), חצי מרתון (21.1 ק"מ), 10 ק"מ ו־5 ק"מ. הרצים האיכותיים ביותר מהארץ ובעולם צפויים לקחת חלק ולצבור ניקוד ראשון לשנת 2026. בשנה שעברה ניצח במקצה המרתון תחלואיני מלקה (הפועל עמק חפר) בזמן 2:19:19. אחריו הגיע לקו הסיום אמיר רמון (הפועל עמק חפר), שהוכתר כאלוף ישראל במרתון לשנת 2025 עם 2:27:10. אצל הנשים ניצחה ביטי דויטש (מכבי אתלטי הנגב) והוכתרה לאלופת ישראל בזמן 2:55:41.