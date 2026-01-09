"העימות עם ויניסיוס היה הטקטיקה של סימאונה"

הרוחות בספרד בכלל ובמדריד בפרט, לא נרגעות. אחרי הדרבי אתמול (חמישי) בין ריאל מדריד לאתלטיקו מדריד במסגרת חצי גמר הסופר קופה, שנגמר ב-1:2 ללבנים שהעפילו לגמר בסעודיה, עיקר ההתעסקות בתקשורת המקומית היא על האירוע החריג בדקות הסיום ובמרכזו עימות שהתקיים בין ויניסיוס לדייגו סימאונה.

כזכור, צ’ולו תועד מסנן דברים לעבר הברזילאי ובספרד חשפו מה הוא אמר: “פלורנטינו פורס הולך לפטר אותך, הולכים לזרוק אותך. אתה מקבל קריאות בוז”. לאחר המשחק כולם נשאלו על כך וענו בצורה כזו או אחרת, מאמן הקולצ’ונרוס בעצמו הבהיר: “יש לי כבוד לשחקני ריאל, מה שקורה על הדשא נשאר על הדשא”.

בכל מקרה, ב’אס’ הספרדי לא כל כך קנו את גרסתו “השקטה” של סימאונה וטענו בתוקף כשנשמע שאותם מסרים הגיעו בדרך ישירה מהבלאנקוס: “ריאל מדריד מאמינה שהוא חצה כל גבול גבול של אתיקה ספורטיבית. מאמן אתלטיקו התגרה בוויניסיוס כבר מתחילת המשחק בניסיון להרגיז אותו”.

ויניסיוס ודייגו סימאונה (IMAGO)

עוד תיארו את המקרה: “המאמן החל בטקטיקות ערעור היציבות של ויניסיוס מיד עם תחילת המשחק. השניים החליפו מילים ללא הרף, אך הכל התחיל בכך שהארגנטינאי לחש משהו באוזנו של הברזילאי. לאחר המשחק, סימאונה ניסה להמעיט בערכה של התקרית, אך האמת היא שהוא עורר במכוון את ויניסיוס”.

אז מה מבחינת ההמשך? לצ’אבי אלונסו יש לא מעט צרות, למרות שכבר הבהיר לאחר המשחק כי קיליאן אמבפה יהיה עם הקבוצה בגמר מול ברצלונה, אך לא הבטיח אם ישחק. סימן שאלה נוסף הוא סביב השתתפותו של אנטוניו רודיגר, כאשר בלם הבלאנקוס “דחף את הברך שלו לקצה” לפי מה שטוענים בספרד.