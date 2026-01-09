יום שישי, 09.01.2026 שעה 12:24
כדורגל עולמי

"העימות עם ויניסיוס היה הטקטיקה של סימאונה"

מדריד סוערת אחרי הדרבי, בספרד טענו כי ריאל מאמינה שמאמן אתלטיקו "חצה את כל הגבולות" וערער את הברזילאי במכוון. וגם: הצרות של אלונסו לקלאסיקו

|
רודיגר מחזיק את ויניסיוס (IMAGO)
רודיגר מחזיק את ויניסיוס (IMAGO)

הרוחות בספרד בכלל ובמדריד בפרט, לא נרגעות. אחרי הדרבי אתמול (חמישי) בין ריאל מדריד לאתלטיקו מדריד במסגרת חצי גמר הסופר קופה, שנגמר ב-1:2 ללבנים שהעפילו לגמר בסעודיה, עיקר ההתעסקות בתקשורת המקומית היא על האירוע החריג בדקות הסיום ובמרכזו עימות שהתקיים בין ויניסיוס לדייגו סימאונה.

כזכור, צ’ולו תועד מסנן דברים לעבר הברזילאי ובספרד חשפו מה הוא אמר: “פלורנטינו פורס הולך לפטר אותך, הולכים לזרוק אותך. אתה מקבל קריאות בוז”. לאחר המשחק כולם נשאלו על כך וענו בצורה כזו או אחרת, מאמן הקולצ’ונרוס בעצמו הבהיר: “יש לי כבוד לשחקני ריאל, מה שקורה על הדשא נשאר על הדשא”.

בכל מקרה, ב’אס’ הספרדי לא כל כך קנו את גרסתו “השקטה” של סימאונה וטענו בתוקף כשנשמע שאותם מסרים הגיעו בדרך ישירה מהבלאנקוס: “ריאל מדריד מאמינה שהוא חצה כל גבול גבול של אתיקה ספורטיבית. מאמן אתלטיקו התגרה בוויניסיוס כבר מתחילת המשחק בניסיון להרגיז אותו”.

ויניסיוס ודייגו סימאונה (IMAGO)ויניסיוס ודייגו סימאונה (IMAGO)

עוד תיארו את המקרה: “המאמן החל בטקטיקות ערעור היציבות של ויניסיוס מיד עם תחילת המשחק. השניים החליפו מילים ללא הרף, אך הכל התחיל בכך שהארגנטינאי לחש משהו באוזנו של הברזילאי. לאחר המשחק, סימאונה ניסה להמעיט בערכה של התקרית, אך האמת היא שהוא עורר במכוון את ויניסיוס”.

אז מה מבחינת ההמשך? לצ’אבי אלונסו יש לא מעט צרות, למרות שכבר הבהיר לאחר המשחק כי קיליאן אמבפה יהיה עם הקבוצה בגמר מול ברצלונה, אך לא הבטיח אם ישחק. סימן שאלה נוסף הוא סביב השתתפותו של אנטוניו רודיגר, כאשר בלם הבלאנקוס “דחף את הברך שלו לקצה” לפי מה שטוענים בספרד.

