"אי אפשר לבקש ממרטינלי לחשוב בדקה ה-94"

קרב הענקיות בין ארסנל לליברפול אמש (חמישי) הסתיים בתוצאה מאופסת ששמרה על סטטוס קוו בצמרת, בעוד שעל המגרש לא התרחש משחק גדול, כששתי הקבוצות לא מצליחות למצוא את הרשת. מה שהיה אמור להסתיים כמפגש די רגוע, התלהט בסיום אחרי ששחקן התותחנים, גבריאל מרטינלי, דחף וניסה לגלגל החוצה את מגן המייטי רדס, קונור בראדלי, ששכב על הדשא.

האירוע, שגרר תגובות רבות על המגרש בקרב שחקנים מצד שתי הקבוצות התחמם עד שאליסון, שוער ליברפול וחברו לנבחרת ברזיל, תפס את מרטינלי והרגיע אותו. בסיום, מי שיצא להגנתו של הקיצוני הוא דווקא מאמן היריבה, ארנה סלוט: “אני לא מכיר אותו, אבל הוא נראה בן אדם נחמד.

“יש בעיה בכדורגל אני חושב. יש כל כך הרבה התחזויות ושחקנים שעושים את עצמם פצועים בשלבים האחרונים של המשחק ובמהלכו, שלפעמים אתה יכול להתעצבן כשאתה רוצה לנסות לכבוש אבל זה מונע ממך. אי אפשר לבקש ממרטינלי לחשוב בצלילות בדקה ה-94. אני בטוח ב-100 אחוז שאם הוא היה יודע שהוא באמת פצוע, הוא לא היה עושה מה שעשה.

ארנה סלוט (IMAGO)

“אבל לגבי בזבוזי הזמן, הצלילות, ראיתי את זה קורה נגדנו כל כך הרבה פעמים העונה שאני יכול להבין את מרטינלי שחשב שגם הפעם הזו היא כזו. הוא לא יכול היה לחשוב בשלב הזה של המשחק ‘אה אלה שחקני ליברפול, הם לא יעשו את זה’. בראדלי? זה לא נראה טוב אם יש לו את הפציעה שאנחנו חוששים שיש לו”.

גם מאמן ארסנל מיקל ארטטה, צודד בשחקנו: “הוא שחקן מופלא ואיש אהוב. אני לא יודע מה קרה לקונור, אבל אני מקווה שזה לא משהו רע. ברור שלא הייתה לגבריאל כוונה לעשות לו משהו רע”.

מיקל ארטטה (IMAGO)

קשר ליברפול, דומיניק סובוסולאי, סיפק את הצד שלו מהמגרש בכל הנוגע לכך: “הוא (בראדלי) סבל וכאב לו כל כך שהוא לא רצה לחזור לדשא כדי לבזבז זמן. הוא אפילו לא יכול היה לחשוב לאן הוא מתגלגל. אני מבין את הרצון לנצח, רצינו לנצח גם כן, אבל אני חושב שבריאות השחקן חשובה יותר מכל דבר אחר”.

מיד אחרי המשחק, מרטינלי פרסם באינסטגרם האישי שלו הודעת התנצלות בה כתב: “באותו הרגע באמת לא הבנתי שהוא פצוע ברצינות. אני רוצה לומר שאני מתנצל מעומק לבי על איך שהגבתי. אני שולח לקונור חיזוקים ומקווה שהוא יחלים במהרה ויחזור למגרשים”.