יום שישי, 09.01.2026 שעה 09:10
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
4914-4021ארסנל1
4319-4521מנצ'סטר סיטי2
4324-3321אסטון וילה3
3528-3221ליברפול4
3328-3521ברנטפורד5
3227-3221ניוקאסל6
3232-3621מנצ'סטר יונייטד7
3124-3421צ'לסי8
3130-3021פולהאם9
3022-2121סנדרלנד10
2928-3121ברייטון11
2925-2321אברטון12
2823-2221קריסטל פאלאס13
2727-3021טוטנהאם14
2640-3421בורנמות'15
2237-2921לידס16
2134-2121נוטינגהאם פורסט17
1443-2221ווסטהאם18
1341-2221ברנלי19
741-1521וולבס20

"אי אפשר לבקש ממרטינלי לחשוב בדקה ה-94"

מאמן ליברפול ארנה סלוט יצא להגנת שחקן ארסנל אחרי שדחף את בראדלי: "אם הוא היה יודע שהוא באמת פצוע הוא לא היה עושה את זה". וגם: החשש עבור המגן

|
קונור בראדלי וגבריאל מרטינלי (IMAGO)
קונור בראדלי וגבריאל מרטינלי (IMAGO)

קרב הענקיות בין ארסנל לליברפול אמש (חמישי) הסתיים בתוצאה מאופסת ששמרה על סטטוס קוו בצמרת, בעוד שעל המגרש לא התרחש משחק גדול, כששתי הקבוצות לא מצליחות למצוא את הרשת. מה שהיה אמור להסתיים כמפגש די רגוע, התלהט בסיום אחרי ששחקן התותחנים, גבריאל מרטינלי, דחף וניסה לגלגל החוצה את מגן המייטי רדס, קונור בראדלי, ששכב על הדשא.

האירוע, שגרר תגובות רבות על המגרש בקרב שחקנים מצד שתי הקבוצות התחמם עד שאליסון, שוער ליברפול וחברו לנבחרת ברזיל, תפס את מרטינלי והרגיע אותו. בסיום, מי שיצא להגנתו של הקיצוני הוא דווקא מאמן היריבה, ארנה סלוט: “אני לא מכיר אותו, אבל הוא נראה בן אדם נחמד.

“יש בעיה בכדורגל אני חושב. יש כל כך הרבה התחזויות ושחקנים שעושים את עצמם פצועים בשלבים האחרונים של המשחק ובמהלכו, שלפעמים אתה יכול להתעצבן כשאתה רוצה לנסות לכבוש אבל זה מונע ממך. אי אפשר לבקש ממרטינלי לחשוב בצלילות בדקה ה-94. אני בטוח ב-100 אחוז שאם הוא היה יודע שהוא באמת פצוע, הוא לא היה עושה מה שעשה.

ארנה סלוט (IMAGO)ארנה סלוט (IMAGO)

“אבל לגבי בזבוזי הזמן, הצלילות, ראיתי את זה קורה נגדנו כל כך הרבה פעמים העונה שאני יכול להבין את מרטינלי שחשב שגם הפעם הזו היא כזו. הוא לא יכול היה לחשוב בשלב הזה של המשחק ‘אה אלה שחקני ליברפול, הם לא יעשו את זה’. בראדלי? זה לא נראה טוב אם יש לו את הפציעה שאנחנו חוששים שיש לו”.

גם מאמן ארסנל מיקל ארטטה, צודד בשחקנו: “הוא שחקן מופלא ואיש אהוב. אני לא יודע מה קרה לקונור, אבל אני מקווה שזה לא משהו רע. ברור שלא הייתה לגבריאל כוונה לעשות לו משהו רע”.

מיקל ארטטה (IMAGO)מיקל ארטטה (IMAGO)

קשר ליברפול, דומיניק סובוסולאי, סיפק את הצד שלו מהמגרש בכל הנוגע לכך: “הוא (בראדלי) סבל וכאב לו כל כך שהוא לא רצה לחזור לדשא כדי לבזבז זמן. הוא אפילו לא יכול היה לחשוב לאן הוא מתגלגל. אני מבין את הרצון לנצח, רצינו לנצח גם כן, אבל אני חושב שבריאות השחקן חשובה יותר מכל דבר אחר”.

מיד אחרי המשחק, מרטינלי פרסם באינסטגרם האישי שלו הודעת התנצלות בה כתב: “באותו הרגע באמת לא הבנתי שהוא פצוע ברצינות. אני רוצה לומר שאני מתנצל מעומק לבי על איך שהגבתי. אני שולח לקונור חיזוקים ומקווה שהוא יחלים במהרה ויחזור למגרשים”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */