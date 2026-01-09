"קיבלתי טיפים מנוייר, אני מתאים לסאות'המפטון"

סאות’המפטון הכריזה רשמית אתמול (חמישי) על צירופו של דניאל פרץ בהשאלה מבאיירן מינכן. לאחר חצי עונה לא מוצלחת במדי המבורג מהבונדסליגה, בה לא הצליח לזכות באפודת השוער הראשון ולקבל דקות משחק משמעותיות, השוער הישראלי עשה את המעבר לצ’מפיונשיפ.

בראיון ראשון בקבוצתו החדשה, אקס מכבי תל אביב סיפר על המטרות שלו במועדון האנגלי ואף שיתף לגבי המודל לחיקוי שלו, איתו זכה לעבוד במדי הבווארים – מנואל נוייר.

“אמרתי בהרבה ראיונות שהוא היה מודל לחיקוי שלי מאז שהתחלתי לשחק כדורגל. כשהייתי בן 10 התחלתי לצפות בסרטוני היוטיוב שלו ובכל משחק שלו - כל הצלה, כל מסירה. היו לי פוסטרים שלו בחדר שלי”, סיפר פרץ.

דניאל פרץ (IMAGO)

השוער הוסיף: “בגיל 23 חתמתי בבאיירן מינכן והכרתי אותו. מבחינתי הוא הגדול בכל הזמנים, אבל הוא אדם ודמות טובה עוד יותר, והוא קיבל אותי בשמחה. מהיום הראשון הוא גרם לי להרגיש בבית. הוא גם נתן לי הרבה טיפים, ורק מלראות אותו, איך שהוא מתנהג מחוץ למגרש, על המגרש, ההרגלים שיש לו, המנטליות שלו - אפשר ללמוד כל כך הרבה רק מלהיות איתו”.

דניאל פרץ ציין שוב כמו במעמד החתימה, כי הוא רוצה לעזור לסאות’המפטון לחזור לפרמייר ליג וחושב שזו מטרה ריאלית. הישראלי סיכם: “אני רק רוצה לעבור ממשחק למשחק, להשתפר, להשתפר עם הקבוצה. אף פעם אי אפשר לדעת בעתיד איך דברים יתפתחו, אבל אני חושב ששנינו מתאימים מאוד להמשך העונה”.