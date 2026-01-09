"ארסנל הייתה נראית מפוחדת, הופעה מהוססת"

ארסנל אירחה אתמול (חמישי) את ליברפול במסגרת המחזור ה-21 בפרמייר ליג, ופספסה הזדמנות יקרה לפתוח פער של שמונה נקודות ממנצ’סטר סיטי בפסגה אחרי 0:0 מאכזב מול המייטי רדס.

ההתמודדות הייתה בקצב גבוה, אך ללא שערים ואף כללה גם עימותים לקראת השריקה האחרונה כשהעצבים כבר הורגשו היטב באצטדיון האמירויות. בתקשורת האנגלית ביקרו את התותחנים, כוכב העבר של מנצ’סטר יונייטד, רוי קין, טען: “ארסנל הייתה נראית מפוחדת, מיקל ארטטה היה חסר אמונה, ההופעה שלהם הייתה מהוססת”.

ב’סקיי ספורט’ הרחיבו: “בצפון לונדון שררה אווירה של ציפייה, כאשר לארסנל הייתה הזדמנות לחזק את מאמציה לזכות בתואר ראשון מזה 22 שנה לאחר שמנצ'סטר סיטי ואסטון וילה איבדו נקודות ביום רביעי, אך הדברים לא התנהלו לפי התסריט עבור התותחנים. סימן ראשון ללחץ במרוץ לאליפות?”.

בוקאיו סאקה מוקף בשחקני ליברפול (IMAGO)

בצד השני, למרות שליברפול חתמה משחק שלישי ברציפות בליגה בתוצאת תיקו והמשיכה לאבד גובה, בממלכה מצאו טעם להחמיא לחבורה של ארנה סלוט: “ליברפול הוציאה את האנרגיה מאצטדיון האמירויות בצורה מושלמת. היא הראתה קצת לחימה ויהירות שמתאימה לאלופה, אבל פשוט חסר לה את החוד שיבקיע שערים”.

אותה תקרית בסיום, בה גבריאל מרטינלי ניסה לדחוף את קונור בראדלי הפצוע מהמגרש, לא נעלמה מעין הפרשנים. גארי נאוויל זעם: “מרטינלי אידיוט. אתה לא יכול לדחוף אותו ככה, אני לא מבין איך שחקני ליברפול לא באו אליו והכו אותו לגמרי בחזרה”. מרטינלי עצמו הבהיר: “קונור ואני הסתמסנו וכבר התנצלתי בפניו. באמת לא הבנתי שהוא נפצע קשה באותו הרגע”.