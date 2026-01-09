יום שישי, 09.01.2026 שעה 09:09
ליגה אנגלית 25-26
4914-4021ארסנל1
4319-4521מנצ'סטר סיטי2
4324-3321אסטון וילה3
3528-3221ליברפול4
3328-3521ברנטפורד5
3227-3221ניוקאסל6
3232-3621מנצ'סטר יונייטד7
3124-3421צ'לסי8
3130-3021פולהאם9
3022-2121סנדרלנד10
2928-3121ברייטון11
2925-2321אברטון12
2823-2221קריסטל פאלאס13
2727-3021טוטנהאם14
2640-3421בורנמות'15
2237-2921לידס16
2134-2121נוטינגהאם פורסט17
1443-2221ווסטהאם18
1341-2221ברנלי19
741-1521וולבס20

"ארסנל הייתה נראית מפוחדת, הופעה מהוססת"

ביקורת על התותחנים שלא הגדילו את הפער בפסגה אחרי ה-0:0 עם ליברפול: "סימן ראשון ללחץ במרוץ לאליפות?". מרטינלי ספג אש לאור התקרית בסיום והתנצל

הקטטה בין שחקני ארסנל לשחקני ליברפול (IMAGO)
הקטטה בין שחקני ארסנל לשחקני ליברפול (IMAGO)

ארסנל אירחה אתמול (חמישי) את ליברפול במסגרת המחזור ה-21 בפרמייר ליג, ופספסה הזדמנות יקרה לפתוח פער של שמונה נקודות ממנצ’סטר סיטי בפסגה אחרי 0:0 מאכזב מול המייטי רדס.

ההתמודדות הייתה בקצב גבוה, אך ללא שערים ואף כללה גם עימותים לקראת השריקה האחרונה כשהעצבים כבר הורגשו היטב באצטדיון האמירויות. בתקשורת האנגלית ביקרו את התותחנים, כוכב העבר של מנצ’סטר יונייטד, רוי קין, טען: “ארסנל הייתה נראית מפוחדת, מיקל ארטטה היה חסר אמונה, ההופעה שלהם הייתה מהוססת”.

ב’סקיי ספורט’ הרחיבו: “בצפון לונדון שררה אווירה של ציפייה, כאשר לארסנל הייתה הזדמנות לחזק את מאמציה לזכות בתואר ראשון מזה 22 שנה לאחר שמנצ'סטר סיטי ואסטון וילה איבדו נקודות ביום רביעי, אך הדברים לא התנהלו לפי התסריט עבור התותחנים. סימן ראשון ללחץ במרוץ לאליפות?”.

בוקאיו סאקה מוקף בשחקני ליברפול (IMAGO)בוקאיו סאקה מוקף בשחקני ליברפול (IMAGO)

בצד השני, למרות שליברפול חתמה משחק שלישי ברציפות בליגה בתוצאת תיקו והמשיכה לאבד גובה, בממלכה מצאו טעם להחמיא לחבורה של ארנה סלוט: “ליברפול הוציאה את האנרגיה מאצטדיון האמירויות בצורה מושלמת. היא הראתה קצת לחימה ויהירות שמתאימה לאלופה, אבל פשוט חסר לה את החוד שיבקיע שערים”.

אותה תקרית בסיום, בה גבריאל מרטינלי ניסה לדחוף את קונור בראדלי הפצוע מהמגרש, לא נעלמה מעין הפרשנים. גארי נאוויל זעם: “מרטינלי אידיוט. אתה לא יכול לדחוף אותו ככה, אני לא מבין איך שחקני ליברפול לא באו אליו והכו אותו לגמרי בחזרה”. מרטינלי עצמו הבהיר: “קונור ואני הסתמסנו וכבר התנצלתי בפניו. באמת לא הבנתי שהוא נפצע קשה באותו הרגע”.

