יום שישי, 09.01.2026 שעה 09:09
מציאות לא ריאלית: הניגון החוזר במכבי והשפעתו

המוטיב הקבוע במשחקים האחרונים של הצהובים, השלכות ההפסד לריאל והבעיות החדשות שצצו, המשך עונת היורוליג, סוגיית טייריק ג'ונס והפועל י-ם. האזינו

רומן סורקין (ראובן שוורץ)
יותר מ-15 שנים עברו מאז ניצחון החוץ האחרון של מכבי תל אביב על ריאל מדריד, אתמול (חמישי) למרות דקות טובות במחצית הראשונה שוב חזר לו הניגון ובמהרה בדרך להפסד ה-13 של הצהובים העונה ביורוליג.

משה ברדה ורועי לוין נפגשו לפודקאסט שעסק כמובן במשחק שחתם הפסד כפול בשבוע כפול גם לברצלונה, אבל גם בהשלכות שלו על המשך העונה, הבעיות החדשות שעלו מהמשחק ועוד.

הפרק עסק לא רק במוטיב החוזר של שלושת המשחקים האחרונים, אלא גם בסוגיית טייריק ג’ונס ומה הנהלת מכבי ת”א חייבת לעשות בעקבות האירועים שהתרחשו במהלכה, וחשוב יותר לאחר שאולימפיאקוס היא זו שהודיעה עליו. זאת בנוסף לניתוח הסיכויים והאם יש בכלל סיכוי למשהו בעונה הזו ביורוליג.

וגם: השאלות של כיצד ניתן לשפר את הסגל לעונה הבאה וכמובן חשיבות המשחק נגד הפועל ירושלים במחזור הליגה הקרוב. האזנה נעימה.

