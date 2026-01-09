"ההגנה לא הייתה שם", "בדרך הזו אין לנו סיכוי"

“לא עלינו טוב במחצית השנייה”, אמרו אתמול (חמישי) במכבי תל אביב לאחר ההפסד 98:86 לריאל מדריד במסגרת המחזור ה-21 של היורוליג. עודד קטש וחניכיו ירדו למאזן של שמונה ניצחונות אל מול 13 הפסדים וביום ראשון הם יארחו את הפועל ירושלים ובחמישי את ז’לגיריס קובנה.

במועדון קיימת אכזבה מכך שלא מצליחים למצוא את הקצב בהגנה בשלושת המשחקים האחרונים, במחצית הראשונה מבחינה התקפית הדברים נראו טוב, לצד זאת במועדון הוסיפו כי לא הצליחו לייצר מומנטום הגנתי. הקבוצה עצמה חסרה איזון במשך שלבים רבים העונה, יחד עם זאת הפציעות הפכו אותה למאוזנת פחות מאשר הייתה בתקופה המדוברת. “אנחנו מאוד קצרים והשחקנים עייפים, אבל זה לא תירוץ”.

שוב פעם מכבי ת”א חטפה קרוב ל-100 נקודות, “ההגנה לא הייתה שם” ציינו במועדון שם ראו את הקבוצה מקבלת 95 נקודות מבאיירן מינכן, 93 מברצלונה ו-98 אתמול ממדריד. רק שהקלישאה שוב חוזרת, כלומר אפשר להפסיד, אבל יש גם דרך. הצהובים הרי אפשרו לבלאנקוס לקלוע ב-60 אחוזים ל-2, 48.9 ל-3 ולנצח בקרב על הלוחות.

שחקני מכבי תל אביב מאוכזבים (ראובן שוורץ)

התקפית חניכיו של קטש נתקעו ברבע השלישי, האגרסיביות הייתה חסרה ומדריד פשוט לא אפשרה דבר לצהובים בדרך ליתרון דו ספרתי. “כשקולעים 86 נקודות בחוץ אפשר לנצח את המשחק, אבל לחטוף 98 זה יותר מדי. היינו צריכים להגביל אותם ולא הצלחנו”, סיכמו בסביבת הקבוצה.

החיים בלי לוני ווקר עד כה מסתברים כקשים מנשוא וביום ראשון כאמור מצפה למכבי ת”א מבחן רציני במיוחד מול קבוצה אותה היא לא ניצחה בשני משחקי קדם העונה - הפועל ירושלים של יונתן אלון. אגב בינתיים הרצף מול הבלאנקוס במשחקי החוץ נמשך, כזכור מאז מרץ 2010, אז הייתה זו עונתו הראשונה של גיא פניני במכבי ת”א, שסגרה מבחינתה את שבוע המשחקים הכפול הראשון של הסיבוב השני בליגה הבכירה של אירופה עם הפסד כפול.

לוני ווקר (ראובן שוורץ)

ג’ימי קלארק התייחס להבדל מהמשחק מול ברצלונה וענה: “פתחנו טוב יותר (מאשר בברצלונה) במחצית הראשונה כקבוצה, כך שאם נמשיך זאת בשאר הרבעים זה ימחיש מה אנחנו כקבוצה ומה אנחנו יכולים לעשות במיוחד בליגה הזו, כך שאם נצליח לעשות זאת אני מרגיש שאין גבול למה שאנחנו יכולים לעשות”.

וויל ריימן התייחס גם הוא להבדלים מהמשחק השלישי האחרון: “פתחנו את המשחק מעט טוב יותר והרגשתי את האנרגיה במחצית הראשונה, אך בשנייה חזרנו לדרך שלנו והם הורידו יותר ריבאונדים והקריבו יותר והיו יותר אגרסיביים. כשאנחנו משחקים כך אין לנו סיכוי, אנחנו צריכים לשחק חזק יותר ולהיות טובים יותר”.