מינסוטה גברה על קליבלנד, ציון דרך לאדוארדס

ליגת ה-NBA המשיכה גם הלילה (בין חמישי לשישי) עם מספר משחקים, כולל מפגש אחד שנדחה – כאשר מדובר בהתמודדות בין שיקגו בולס למיאמי היט, שלא יצאה בסופו של דבר לדרך לאור רטיבות על הפרקט ביונייטד סנטר בגלל תנאי הלחות בעיר. במפגשים שכן שוחקו – אינדיאנה פייסרס השיגה 112:114 על שארלוט הורנטס, כשבמקביל מינסוטה טימברוולבס ניצחה 122:131 את קליבלנד קאבלירס ויוטה ג’אז 114:116 את דאלאס מאבריקס.

שארלוט הורנטס (25:13) – אינדיאנה פייסרס (31:7) 114:112

פסקל סיאקם הוביל את אינדיאנה עם ערב גדול של 30 נקודות ו-14 ריבאונדים, כולל סל מכריע בחדירה 11.5 שניות לסיום, שהעניק לפייסרס ניצחון דרמטי ושם קץ לרצף של 13 הפסדים, וגם סימן את הניצחון ה-1,000 בקריירת האימון של ריק קרלייל, שבמאזנו כעת 1,000 ניצחונות אל מול 891 הפסדים ב-24 עונות ב-NBA. טי.ג’יי מקונל תרם 23 נקודות ושמונה אסיסטים, ואהרון נסמית’ הוסיף 16 נקודות.

מנגד, שארלוט ספגה הפסד צמוד שני ברציפות בבית, על אף 33 נקודות ושמונה אסיסטים של לאמלו בול מהספסל, כולל שבע שלשות. בדקות הסיום מקונל חטף כדור חוץ קריטי, בן שפרד דייק פעם אחת מהקו, ובמהלך האחרון קולין סקסטון החטיא זריקה שלא נכנסה. בול לא פתח לראשונה מאז ינואר 2021 כחלק מניהול עומסים, וברנדון מילר הורחק ברבע השלישי לאחר ויכוח עם השופטים.

מינסוטה טימברוולבס (13:25) – קליבלנד קאבלירס (18:21) 122:131

ג’וליוס רנדל הוביל את מינסוטה עם 28 נקודות, 11 ריבאונדים ושמונה אסיסטים והיה גורם מרכזי בניצחון הרביעי ברציפות של הטימברוולבס, כשאנתוני אדוארדס הוסיף 25 נקודות, תשעה אסיסטים ושבעה ריבאונדים ורשם ציון דרך אישי עם הגעה ל-10,000 נקודות בקריירה, כשהוא הופך לשחקן השלישי הצעיר בתולדות ה-NBA שעושה זאת אחרי לברון ג’יימס וקווין דוראנט.

רנדל קלע 13 נקודות ברבע השלישי בו מינסוטה פתחה פער גדול, ג’יידן מקדניאלס תרם 26 נקודות באחוזים גבוהים ודונטה דיווינצ’נזו הוסיף 22 נקודות עם שש שלשות, כאשר הקבוצה הצליחה לבלום קאמבק מאוחר של קליבלנד. מנגד, דונובן מיטשל הוביל את הקאבס עם 30 נקודות ושמונה אסיסטים, וסם מריל תרם 22 נקודות, בעוד קליבלנד הופיעה ללא דין וייד שנעדר בשל פציעה בברך.

יוטה ג’אז (24:13) – דאלאס מאבריקס (24:14) 114:116

יוטה סיימה רצף של חמישה הפסדים עם הניצחון על המאבריקס, שנכנעו בפעם ה-24 העונה והפכו את המאזן השלילי שלהם לגדול עוד יותר. ההתמודדות הייתה צמודה לאורכה, כאשר הביתיים בסופו של דבר יצאו עם ידם על העליונה הודות לריצה גדולה בדמות 0:12 בדקות הסיום.

לאורי מרקנן קלע 33 נקודות והוסיף 7 ריבאונדים ו-4 אסיסטים אצל הקבוצה המנצחת, כאשר הוא בעיקר הכתיב את הטון לצד עוד 19 נקודות של קיונטה ג'ורג'. בצד השני, 26 נקודות של קופר פלאג ועוד 21 נקודות של אנתוני דייויס לא הספיקו לדאלאס.