יום שישי, 09.01.2026 שעה 09:08
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
79%3688-392433דטרויט פיסטונס
66%3522-379132בוסטון סלטיקס
61%3558-366831ניו יורק ניקס
61%3597-368631פילדלפיה 76'
58%3731-377433טורונטו ראפטורס
54%4103-416035קליבלנד קאבלירס
53%3769-382932מיאמי היט
50%3719-370932אורלנדו מג'יק
48%3968-386533שיקגו בולס
46%4179-414935אטלנטה הוקס
42%3811-370833מילווקי באקס
35%3936-392034שארלוט הורנטס
33%3423-329030ברוקלין נטס
28%3952-364332וושינגטון וויזארדס
18%4110-378134אינדיאנה פייסרס
 מערב 
81%3470-385632אוקלהומה ת'אנדר
70%3907-410733דנבר נאגטס
68%3908-407834מינסוטה טימברוולבס
68%3508-367731סן אנטוניו ספרס
67%3316-357930יוסטון רוקטס
63%3495-345430לוס אנג'לס לייקרס
59%3589-369632פיניקס סאנס
56%3850-393334גולדן סטייט ווריורס
47%4041-397334פורטלנד בלייזרס
39%3860-378833ממפיס גריזליס
38%3948-383134דאלאס מאבריקס
36%4171-399433יוטה ג'אז
34%3622-355132לוס אנג'לס קליפרס
24%4005-363833סקרמנטו קינגס
23%4289-399335ניו אורלינס פליקנס

מינסוטה גברה על קליבלנד, ציון דרך לאדוארדס

הטימברוולבס השיגו 122:131 על הקאבלירס כשהגארד הגיע ל-10,000 נקודות בקריירה, גם רנדל הצטיין. 114:116 ליוטה על דאלאס, אינדיאנה עצרה רצף הפסדים

|
אנתוני אדוארדס (רויטרס)
אנתוני אדוארדס (רויטרס)

ליגת ה-NBA המשיכה גם הלילה (בין חמישי לשישי) עם מספר משחקים, כולל מפגש אחד שנדחה – כאשר מדובר בהתמודדות בין שיקגו בולס למיאמי היט, שלא יצאה בסופו של דבר לדרך לאור רטיבות על הפרקט ביונייטד סנטר בגלל תנאי הלחות בעיר. במפגשים שכן שוחקו – אינדיאנה פייסרס השיגה 112:114 על שארלוט הורנטס, כשבמקביל מינסוטה טימברוולבס ניצחה 122:131 את קליבלנד קאבלירס ויוטה ג’אז 114:116 את דאלאס מאבריקס.

שארלוט הורנטס (25:13) – אינדיאנה פייסרס (31:7) 114:112

פסקל סיאקם הוביל את אינדיאנה עם ערב גדול של 30 נקודות ו-14 ריבאונדים, כולל סל מכריע בחדירה 11.5 שניות לסיום, שהעניק לפייסרס ניצחון דרמטי ושם קץ לרצף של 13 הפסדים, וגם סימן את הניצחון ה-1,000 בקריירת האימון של ריק קרלייל, שבמאזנו כעת 1,000 ניצחונות אל מול 891 הפסדים ב-24 עונות ב-NBA. טי.ג’יי מקונל תרם 23 נקודות ושמונה אסיסטים, ואהרון נסמית’ הוסיף 16 נקודות.

מנגד, שארלוט ספגה הפסד צמוד שני ברציפות בבית, על אף 33 נקודות ושמונה אסיסטים של לאמלו בול מהספסל, כולל שבע שלשות. בדקות הסיום מקונל חטף כדור חוץ קריטי, בן שפרד דייק פעם אחת מהקו, ובמהלך האחרון קולין סקסטון החטיא זריקה שלא נכנסה. בול לא פתח לראשונה מאז ינואר 2021 כחלק מניהול עומסים, וברנדון מילר הורחק ברבע השלישי לאחר ויכוח עם השופטים.

מינסוטה טימברוולבס (13:25) – קליבלנד קאבלירס (18:21) 122:131

ג’וליוס רנדל הוביל את מינסוטה עם 28 נקודות, 11 ריבאונדים ושמונה אסיסטים והיה גורם מרכזי בניצחון הרביעי ברציפות של הטימברוולבס, כשאנתוני אדוארדס הוסיף 25 נקודות, תשעה אסיסטים ושבעה ריבאונדים ורשם ציון דרך אישי עם הגעה ל-10,000 נקודות בקריירה, כשהוא הופך לשחקן השלישי הצעיר בתולדות ה-NBA שעושה זאת אחרי לברון ג’יימס וקווין דוראנט.

רנדל קלע 13 נקודות ברבע השלישי בו מינסוטה פתחה פער גדול, ג’יידן מקדניאלס תרם 26 נקודות באחוזים גבוהים ודונטה דיווינצ’נזו הוסיף 22 נקודות עם שש שלשות, כאשר הקבוצה הצליחה לבלום קאמבק מאוחר של קליבלנד. מנגד, דונובן מיטשל הוביל את הקאבס עם 30 נקודות ושמונה אסיסטים, וסם מריל תרם 22 נקודות, בעוד קליבלנד הופיעה ללא דין וייד שנעדר בשל פציעה בברך.

יוטה ג’אז (24:13) – דאלאס מאבריקס (24:14) 114:116

יוטה סיימה רצף של חמישה הפסדים עם הניצחון על המאבריקס, שנכנעו בפעם ה-24 העונה והפכו את המאזן השלילי שלהם לגדול עוד יותר. ההתמודדות הייתה צמודה לאורכה, כאשר הביתיים בסופו של דבר יצאו עם ידם על העליונה הודות לריצה גדולה בדמות 0:12 בדקות הסיום.

לאורי מרקנן קלע 33 נקודות והוסיף 7 ריבאונדים ו-4 אסיסטים אצל הקבוצה המנצחת, כאשר הוא בעיקר הכתיב את הטון לצד עוד 19 נקודות של קיונטה ג'ורג'. בצד השני, 26 נקודות של קופר פלאג ועוד 21 נקודות של אנתוני דייויס לא הספיקו לדאלאס.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */