יום שישי, 09.01.2026 שעה 01:38
אלונסו זעם על סימאונה, שהרגיע. ויניסיוס עקץ

מאמן ריאל רתח: "הוא חצה קו אדום, אף אחד לא ידבר ככה לשחקנים שלי". צ'ולו: "מה שקורה על הדשא נשאר על הדשא". הברזילאי: "שוב הוא הפסיד בנוקאאוט"

ויניסיוס מורחק מדייגו סימאונה (IMAGO)
ויניסיוס מורחק מדייגו סימאונה (IMAGO)

לא רגוע בין ריאל מדריד לאתלטיקו מדריד. הבלאנקוס נקמו על החמישייה בליגה עם 1:2 בחצי גמר הסופר קופה כדי לעלות לגמר ולקבוע דייט עם ברצלונה, אבל בספרד ואצל שתי הקבוצות מתעסקים בעיקר בעימות שהיה בין דייגו סימאונה לבין ויניסיוס בזמן ההתמודדות בסעודיה.

צ’ולו תועד מבצע טראש טוק לעבר הברזילאי ובספרד חשפו מה הוא אמר: “פלורנטינו פורס הולך לפטר אותך, הולכים לזרוק אותך. אתה מקבל קריאות בוז”. לאחר המשחק כולם נשאלו על כך וענו בצורה כזו או אחרת, כשסימאונה למשל אמר בסיום: “יש לי כבוד לשחקני ריאל, מה שקורה על הדשא נשאר על הדשא”.

צ’אבי אלונסו אמר בסיום: “שמעתי את מה שסימאונה אמר לוויניסיוס, ולא אהבתי את זה. אי אפשר לדבר ככה, יש דברים שחצו קווים אדומים. לא מתקבל בשום צורה לדבר ככה לשחקנים שלי”. ויניסיוס עצמו עקץ את מאמן היריבה בסיום כשרשם באינסטגרם: “הוא הפסיד עוד משחק נוקאאוט”.

פדריקו ואלוורדה אמר על האירוע: “זה חלק מהכדורגל, חלק מהמשחק. זה דרבי והעניינים מתחממים ודברים כאלה קורים. גם כשזה קורה, הכי חשוב שזה יקרה רק על הדשא, יישאר על הדשא וייגמר על הדשא”.

