"לא מצאנו את הקצב ההתקפי שלנו בחצי השני"

אחרי תקופה טובה, מכבי תל אביב חזרה לסורה כשהיא סופרת שלושה הפסדים רצופים ביורוליג, כאשר הערב (חמישי) למרות מחצית ראשונה טובה, הצהובים הפסידו 98:86 לריאל מדריד.

מאמן מכבי, עודד קטש, סיכם את המשחק: “התחלנו את המשחק יותר טוב, למרות שהפסדנו אני חושב שהתאמצנו והיינו שם בחצי הראשון, ששם עשינו עבודה טובה. ברבע השלישי לחצו יותר ולא מצאנו את הקצב שלנו ההתקפי, ובעצם זה מה שהכריע את המשחק, אפשר לקחת דברים, אבל קצת חבל וזה משחק נגד קבוצה עמוקה עם הרבה יכולות.

“יש עומס, יש פציעות ואנחנו חסרים, רוטציה, זה לא מאפשר לנו לשחק כמו שצריך, בטח מול קבוצה כזאת. שיחקנו נגד שתי קבוצות מאוד טובות. ג’ונדי? הוא תמיד נקודת אור, גם במשחקים פחות טובים הוא תמיד שם, במאמץ ובהכל. חלום הפלייאין? כל יומיים יש משחק, לא פשוט, בקרוב שוב יש שבוע כפול וזה מפעל קשה, יש פה קבוצות מטורפות שנלחמות על פליי אין ואנחנו עושים את הכי טוב”.