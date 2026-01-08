בתוספת הזמן: מילאן חילצה 1:1 דרמטי נגד גנואה

המחזור ה-19 בליגה האיטלקית ננעל הערב (חמישי) עם שני משחקים, כשבמוקד, מילאן נעצרה באופן מפתיע נגד גנואה אחרי 1:1 דרמטי עם שער בתוך תוספת הזמן. במשחק השני של הערב, קרמונזה וקליארי נפרדו ב-2:2 קצבי ונהדר.

מילאן – גנואה 1:1

אחרי איבוד הנקודות המפתיע של נאפולי, מילאן קיוותה להיצמד לאינטר בפסגה ולהתרחק קצת מהמקום השלישי במרוץ הצמוד לאליפות. בדקה ה-28 האדומים נלקעו לפיגור מפתיע כאשר מתיאו קולומבו כבש לזכות גנואה.

הרוסונרי ניסו למצוא את השוויון ולחזור למשחק, אך לא מצאו את הרשת, עד שבדקה ה-92, בתוך תוספת הזמן, רפאל לאאו כבש וקבע חלוקת נקודות מפתיעה בסיום. מילאן נעצרה והפער מאינטר שבפסגה עלה לשלוש נקודות, כשמנגד גנואה מהתחתית עם נקודה חשובה במאבקי התחתית כשהיא שלוש נקודות מעל הקו האדום.

קרמונזה – קליארי 2:2

שתי הקבוצות, שנמצאות בחלק התחתון של הטבלה, קיוו לצאת עם שלוש נקודות שיעזרו לטפס למעלה, אך נפרדו בחלוקת נקודות בתום משחק מהנה. המארחת עלתה ליתרון כפול המחצית הראשונה משערים ששל דניס יונסן וג׳יימי וארדי, ואילו האורחת חזרה בחצי השני משערים של נדרי אדופו ויאל טרפי.